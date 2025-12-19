Описание экскурсииОстров обезьян (Санья, о. Хайнань) Погрузитесь в удивительный мир дикой природы на Острове обезьян — единственном в мире заповеднике, созданном специально для защиты макак! Этот живописный остров площадью 10 кв. км — настоящий рай как для животных, так и для людей. Здесь обитает более 2500 обезьян, которые чувствуют себя свободно и с удовольствием взаимодействуют с посетителями. Вы сможете понаблюдать за жизнью обезьян в естественной среде, сфотографироваться с обученными макаками, посмотреть их весёлые трюки и забавные мини-представления. Но не только обезьяны делают это место особенным — на острове находится самая длинная надводная канатная дорога в Китае, проходящая над морем и тропическими лесами, открывающая захватывающие панорамные виды. Кроме того, вас ждут живописные пляжи, возможность плавания у коралловых рифов, а также знакомство с местной жизнью на рыболовных плотах, где до сих пор живут китайские семьи. 🕓 Продолжительность: 5–6 часов 💬 Включено: русскоязычный гид, трансфер 💸 Не включено: вход в парк и фуникулёр — 28 $/чел
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Водная прогулка
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
21 дек в 14:30
от $145 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Завтра в 00:00
21 дек в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от $160 за человека