Поездка в другую страну — это не только долгожданная встреча с новым, но и неизбежные хлопоты и мелкие заботы. Мы возьмём на себя одну из них — трансфер из аэропорта до отеля или обратно. А вы тем временем сможете заняться куда более приятными делами: спланировать маршрут по историческим местам, выбрать гастрономические точки и просто настроиться на отдых.

Описание трансфер

Комфортабельный автомобиль и аккуратный водитель встретят вас вовремя и без лишней суеты доставят к месту назначения. Без стресса, с первого километра — в отпускном ритме.

Маршрут трансфера будет зависеть от того, где находится ваш отель, но некоторые знаковые места вы увидите почти наверняка. Среди них:

Залив Санья — его легко узнать по пальмовой набережной, рыбацким лодкам и череде эффектных отелей вдоль линии горизонта

Городская часть с её контрастами: здесь современная китайская архитектура встречается с тропическим настроением

Смотровая площадка со скульптурой оленя — отсылка к красивой легенде о любви охотника и девушки-оленя

Yalong Bay — курортный район с прозрачной водой, белыми пляжами и отелями мирового уровня

Организационные детали