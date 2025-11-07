Поездка в другую страну — это не только долгожданная встреча с новым, но и неизбежные хлопоты и мелкие заботы. Мы возьмём на себя одну из них — трансфер из аэропорта до отеля или обратно.
А вы тем временем сможете заняться куда более приятными делами: спланировать маршрут по историческим местам, выбрать гастрономические точки и просто настроиться на отдых.
Описание трансфер
Комфортабельный автомобиль и аккуратный водитель встретят вас вовремя и без лишней суеты доставят к месту назначения. Без стресса, с первого километра — в отпускном ритме.
Маршрут трансфера будет зависеть от того, где находится ваш отель, но некоторые знаковые места вы увидите почти наверняка. Среди них:
- Залив Санья — его легко узнать по пальмовой набережной, рыбацким лодкам и череде эффектных отелей вдоль линии горизонта
- Городская часть с её контрастами: здесь современная китайская архитектура встречается с тропическим настроением
- Смотровая площадка со скульптурой оленя — отсылка к красивой легенде о любви охотника и девушки-оленя
- Yalong Bay — курортный район с прозрачной водой, белыми пляжами и отелями мирового уровня
Организационные детали
- Цена указана за поездку в дневное время (7:00–18:00) на автомобиле категории седан, вместимостью до 3 человек и 2 чемоданов
- Стоимость в ночное время или при заказе трансфера в отдалённые отели может отличаться (уточняйте заранее в переписке)
- Вас встретит один из водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В международном аэропорту Феникс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 ноя 2025
Все отлично! Прекрасное взамодействие: все чётко, оперативно, организатор трансфера всегда на связи
А
Алина
26 окт 2025
Все отлично, четко и по делу. Советую! Спасибо большое!
T
Tatiana
2 окт 2025
Отличный сервис!
Елена
28 авг 2025
Всё прошло прекрасно!
Олеся
22 июн 2025
все отлично, встретили и провели мини-экскурсию по дороге в отель!!!
О
Ольга
9 июн 2025
Прекрасный сервис, хорошие авто, приятные водители. Пользовались услугами несколько раз. Очень довольны. Спасибо
