Испытайте ужин, которого вы не забудете: ресторан Sanya Air приглашает вас насладиться блюдами и захватывающими видами на Санью с высоты. Роскошная атмосфера, изысканная кухня и ощущение полёта сделают этот вечер особенным.
Описание экскурсииГастрономия на высоте Погрузитесь в атмосферу изысканного вкуса и захватывающих видов в Sanya Air Restaurant — единственном ресторане на крыше в Санье. Здесь вы сможете насладиться ужином, обедом или чаем на высоте, наблюдая, как город и побережье сияют под солнцем или звёздами. Изысканные блюда и атмосфера Ваш стол будет приподнят над полом, открывая панорамный вид на город и море. В меню представлены блюда местной и интернациональной кухни, которые радуют вкус и восхищают подачей. Независимо от времени дня — будь то закат, день или ночь — каждое блюдо становится частью незабываемого гастрономического путешествия. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Ужин
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Hai Tang Bei Lu, Hai Tang Qu, San Ya Shi, Hai Nan Sheng, China
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
