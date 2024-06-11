Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Приглашаем вас на 4 часа в открытое море — в места, где водится только крупная рыба! Берите с собой друзей, любимые напитки (можно и алкогольные) и отправляйтесь на увлекательную «охоту», во время которой на крючок вам могут попасться немой перепел, групер и другие виды рыб. Завершим наше путешествие в уютном ресторане, где повар приготовит ваш улов.
На борту вас встретят капитан судна и гид, который проведёт небольшой инструктаж по рыбной ловле. После этого вы отправитесь к рыболовным местам — таким, где водится только крупная рыба! По пути насладитесь красивыми пейзажами и послушаете рассказы гида о городе и его истории.
У вас будет возможность поймать на крючок групера, морского леща, немого перепела, желтопёрого каранакса, красного луциана и другие виды рыб. А после гид отвезёт вас в уютный ресторанчик, где местные повара с удовольствием приготовят ваш улов.
Кому подойдёт программа
Программа будет интересна как новичкам, которые хотят попробовать что-то новое, так и заядлым рыбакам. Можете взять с собой детей от 10 лет. Лодки оборудованы всем необходимым: удочками, крючками и наживкой. Оснащены GPS, эхолотом, ящиком для хранения свежей рыбы, кондиционером, ванной комнатой и каютой для отдыха.
Организационные детали
Ловим с 08:00 до 13:00: 4 часа занимает рыбалка и 1 час — дорога
В стоимость включено: трансфер до пирса и ресторана для приготовления выловленной рыбы, услуги русскоговорящего гида, вода, лапша быстрого приготовления, удочки и другое необходимое оборудование
Вы можете взять с собой на лодку соки и алкогольные напитки
С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 319 туристов
Здравствуйте! Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санья. С радостью покажем вам главные достопримечательности города и поделимся связанными с ними интересными фактами.