Приглашаем вас на 4 часа в открытое море — в места, где водится только крупная рыба! Берите с собой друзей, любимые напитки (можно и алкогольные) и отправляйтесь на увлекательную «охоту», во время которой на крючок вам могут попасться немой перепел, групер и другие виды рыб. Завершим наше путешествие в уютном ресторане, где повар приготовит ваш улов.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На борту вас встретят капитан судна и гид, который проведёт небольшой инструктаж по рыбной ловле. После этого вы отправитесь к рыболовным местам — таким, где водится только крупная рыба! По пути насладитесь красивыми пейзажами и послушаете рассказы гида о городе и его истории.

У вас будет возможность поймать на крючок групера, морского леща, немого перепела, желтопёрого каранакса, красного луциана и другие виды рыб. А после гид отвезёт вас в уютный ресторанчик, где местные повара с удовольствием приготовят ваш улов.

Кому подойдёт программа

Программа будет интересна как новичкам, которые хотят попробовать что-то новое, так и заядлым рыбакам. Можете взять с собой детей от 10 лет. Лодки оборудованы всем необходимым: удочками, крючками и наживкой. Оснащены GPS, эхолотом, ящиком для хранения свежей рыбы, кондиционером, ванной комнатой и каютой для отдыха.

Организационные детали