читать дальше информацию, забрали из отеля. Капитан на лодке, помощник, наш сопровождающий, он же переводчик и нас двое. Снастями обеспечили. Наш нехитрый улов капитан пожарил нам прям на лодке. Удовольствие получили, а это главное)

Рыбалка в целом понравилась) это лучше чем рыбачить на озере, а все операторы предлагали именно на озере. Накануне прислали подробную