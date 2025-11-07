Водная прогулка
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
«А после гид отвезёт вас в уютный ресторанчик, где местные повара с удовольствием приготовят ваш улов»
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
$245 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни
Начало: У Международного торгового центра
«Питание (обед или ужин) не включены»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ужин в небе в ресторане Sanya Air
Начало: Hai Tang Bei Lu, Hai Tang Qu, San Ya Shi, Hai Nan ...
«Гастрономия на высоте Погрузитесь в атмосферу изысканного вкуса и захватывающих видов в Sanya Air Restaurant — единственном ресторане на крыше в Санье»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$391 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 ноября 2025Рыбалка в целом понравилась) это лучше чем рыбачить на озере, а все операторы предлагали именно на озере. Накануне прислали подробную
- ккатя7 марта 2025В целом понравилось, НО за 500 дол за двоих вы на лодке не одни,еще 4-6 человек с вами. Ресторана нет-есть капитан, который жарит рыбу на плитке. Кстати,прикольно) рыба была,ловилась, но мелкая.
