Погрузитесь в мир волшебства с водным шоу Atlantis C в Atlantis Sanya.
Вас ждут акробатика, танцы, музыка и впечатляющие спецэффекты, создающие незабываемую атмосферу для всей семьи и любителей искусства.
Описание билетаЗахватывающее водное шоу мирового уровня Насладитесь представлением водного шоу Atlantis C в Atlantis Sanya, где сочетаются акробатические номера, танцы, музыка и яркие спецэффекты. Благодаря современным сценическим технологиям и освещению каждый спектакль дарит потрясающие визуальные и слуховые ощущения. Идеально для семейного отдыха и любителей искусства Шоу проводится несколько раз в день, а удобные места для зрителей удовлетворят любые предпочтения. Это настоящее волшебство искусства в атмосфере Atlantis Sanya. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, камера.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
- Рекомендуется бронировать билеты заранее, особенно в высокий сезон.
- После покупки билеты возврату не подлежат — проверьте дату и время перед бронированием.
- Берегите личные вещи и соблюдайте безопасность во время шоу.
- Билеты действительны только на конкретное время показа.
- Наденьте удобную одежду, подходящую для театра.
- Пожалуйста, соблюдайте тишину и следуйте указаниям персонала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Места для просмотра
- Культурные показы до и после представления
Что не входит в цену
- Личные расходы
- VIP-места или специальные услуги
Место начала и завершения?
8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
