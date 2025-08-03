Погрузитесь в практическую и философскую глубину боевого искусства Вин Чун с наследником знаменитой семьи мастеров.
Узнайте секреты концентрации, структуры и внутренней силы через обучение основным техникам и практическим упражнениям. Этот курс подходит как новичкам, так и уже опытным бойцам.
Описание экскурсии
Аутентичное обучение Ваш инструктор — потомок семьи Вин Чун, который передаёт многопоколенную мудрость этого боевого искусства. Его глубокие знания философии и техники гарантируют подлинный и качественный опыт, сочетая самосовершенствование и умение защищаться. Философия и техника Вин Чун — это не просто кунг-фу, а учение о рациональности, экономии движений и контроле над своим телом и разумом. Вы изучите основные принципы, включая теорию центральной линии и методы сохранения спокойствия в сложных ситуациях. Практические занятия Курс включает изучение основных форм Вин Чун — Сиу Ним Тао, упражнения для рук — Чи Сау, а также работу ног. Практикуйтесь с партнёром, чтобы почувствовать применение знаний на практике и развить концентрацию, уверенность и ясность ума в повседневной жизни. Важная информация:
Что взять с собой: удобная обувь и одежда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального инструктора
- Чай
Что не входит в цену
- Трансфер в/из отеля
- Личные расходы
Место начала и завершения?
669 Xinhua Road, Changning District, Shanghai
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь и одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
артем
3 авг 2025
Это был потрясающий опыт! Колин очень дружелюбен и действительно принадлежит к семье, которая передаёт искусство Вин Чун из поколения в поколение, поэтому ощущение подлинности было полным. Он всё очень понятно объяснял, а техники оказались удивительно практичными. Практиковаться было очень интересно и весело. Настоятельно рекомендую, если будете в Шанхае!
