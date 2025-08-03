Аутентичное обучение Ваш инструктор — потомок семьи Вин Чун, который передаёт многопоколенную мудрость этого боевого искусства. Его глубокие знания философии и техники гарантируют подлинный и качественный опыт, сочетая самосовершенствование и умение защищаться. Философия и техника Вин Чун — это не просто кунг-фу, а учение о рациональности, экономии движений и контроле над своим телом и разумом. Вы изучите основные принципы, включая теорию центральной линии и методы сохранения спокойствия в сложных ситуациях. Практические занятия Курс включает изучение основных форм Вин Чун — Сиу Ним Тао, упражнения для рук — Чи Сау, а также работу ног. Практикуйтесь с партнёром, чтобы почувствовать применение знаний на практике и развить концентрацию, уверенность и ясность ума в повседневной жизни. Важная информация:

Что взять с собой: удобная обувь и одежда.