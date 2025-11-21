Чайное путешествие-дегустация — это прекрасная возможность погрузиться в мир чая, узнать его историю, традиции и тонкости заваривания. Будь вы новичком или увлечённым гурманом — вам понравится: новые знания, приятные впечатления, изысканное чайное искусство и уникальный опыт общения с мастером.

Ваш гид в Шанхае

Описание мастер-класса

Мастер-класс от сертифицированного мастера чайной церемонии в школе чая при Университете Цзяотун.

Введение в чайный этикет. Вы узнаете, какой рукой наливать чай, как держать чашку и как желать приятного чаепития в Китае.

Дегустация нескольких видов чая: зелёный, белый, улун, чёрный, пуэр, жёлтый. А ещё — традиционные китайские закуски к чаю.

Знакомство с искусством Дянь Ча — каллиграфии на чае.

Самостоятельное заваривание чая под присмотром мастера.

Организационные детали

Вы получите сертификат участия и сможете задать интересующие вопросы мастеру. Я буду рядом — переведу, объясню, помогу.