Чайное путешествие-дегустация — это прекрасная возможность погрузиться в мир чая, узнать его историю, традиции и тонкости заваривания.
Будь вы новичком или увлечённым гурманом — вам понравится: новые знания, приятные впечатления, изысканное чайное искусство и уникальный опыт общения с мастером.
Описание мастер-класса
Мастер-класс от сертифицированного мастера чайной церемонии в школе чая при Университете Цзяотун.
Введение в чайный этикет. Вы узнаете, какой рукой наливать чай, как держать чашку и как желать приятного чаепития в Китае.
Дегустация нескольких видов чая: зелёный, белый, улун, чёрный, пуэр, жёлтый. А ещё — традиционные китайские закуски к чаю.
Знакомство с искусством Дянь Ча — каллиграфии на чае.
Самостоятельное заваривание чая под присмотром мастера.
Организационные детали
Вы получите сертификат участия и сможете задать интересующие вопросы мастеру. Я буду рядом — переведу, объясню, помогу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 161 туриста
Я живу в Шанхае с 2018 года и значительную часть этого времени проработала в ресторанной сфере. Фанат еды, вина и китайской культуры. Уверена, что Шанхаю есть чем похвастаться в плане кулинарии. С радостью помогу вам в этом убедиться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
21 ноя 2025
Это вторая наша экскурсия с Леной. Считаем такую обязательно посетить, в этой школе основное направление не туристы, а местные. Самим такой опыт не найти. Лена легко переводила и в целом хорошо поболтали по разным вопросам жизни в Китае. Мы с детьми 12 и 13 лет очень довольны!
Ю
Юрий
5 ноя 2025
Брали 2 экскурсии, с чаем и с едой. Обе на высшем уровне и сами экскурсии и организация их. Очень понравилось!
М
Мария
2 ноя 2025
Чайная церемония прошла незаметно) а главное, очень по домашнему. С Леной, как со старым другом поболтали о чае, китайских традициях, культуре, учёбе, о чем угодно! Наконец-то наши дети попробовали чай без сахара) Благодарны за этот опыт, сам себе такой не организуешь!
В
Валерия
30 окт 2025
Хочу выразить благодарность Елене за помощь в организации подарка для друзей. Нужен был оригинальный подарок на свадьбу, который можно подарить перед вылетом в Шанхай. Елена помогла все организовать, подготовила красивый подарочный сертификат, была на связи и отвечала на все вопросы.
Друзья остались очень довольны церемонией 🫶 теперь хотим приехать в Шанхай, чтоб тоже посетить церемонию 🤍 и однозначно будем рекомендовать друзьям
Ю
Юлия
27 окт 2025
Чайная церемония от Елены и чайной школы просто замечательная! Она определенно заслуживает большого внимания! Если вы увлекаетесь чаем или хотите окунуться в неизвестную для себя китайскую чайную культуру и церемонию,
А
Александра
1 сен 2025
Если ваша душа желает необычных и глубоких впечатлений - то вам сюда. Это не стандартный туристический маршрут: разлив по чашкам и впаривание чая лопоухим туристам. Это реальная академия чая, где
