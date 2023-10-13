Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Ситан — поэтичный городок на воде. Улочки здесь узкие, мосты — изящные, а пуговицы — самые большие в мире! По крайней мере, одна.
Мы погуляем по бесчисленным каналам, полюбуемся сказочными домиками, заглянем в необычные музеи и чудесные сады, попробуем рисовое вино и покатаемся на лодке. Вы увидите место, где продолжает спокойно жить настоящий древний Китай.
Мы погуляем по бесчисленным каналам, полюбуемся сказочными домиками, заглянем в необычные музеи и чудесные сады, попробуем рисовое вино и покатаемся на лодке. Вы увидите место, где продолжает спокойно жить настоящий древний Китай.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Музей культуры пития. Здесь вы познакомитесь с питейными традициями Китая, попробуете рисовое вино и оцените красоту бронзовых, керамических и нефритовых сосудов, в которые его разливают.
- Музей пуговиц. От самой древней до самой большой в мире — здесь можно отыскать любую пуговицу! Вы понаблюдаете, как ремесленники создают застёжки из моллюсков и сами сможете смастерить пуговицы для костюмов Тан.
- Сад Чжунфутанга. В усадьбе семьи Ван верили, что если посадишь добро, то его и соберёшь — и пышный сад, возведённый здесь заботливыми руками, эту истину подтверждает.
- Западный сад Сиюань — самый большой частный сад в городке. Вы полюбуетесь на цветущие растения, изящные мосты, старинную систему прудов и водопадов.
- Улочка Шипи-лун. Извилистые улочки «лун» — неотъемлемая часть Ситана. Я расскажу, сколько их проложено и куда они ведут. Большинство улочек не шире 1-2 м, но мы дойдём до самой узкой и потому самой известной — Шипи-лун.
- Мосты. В Ситане 104 моста, и у каждого — свой стиль и своя легенда. Мы пройдём через самые известные — Анрен, Аньцзин, Вуфу, Лайфэн, Юннин, Дюшен. Полюбуемся на виды, которые с них открываются, и узнаем наиболее интересные истории, с ними связанные.
- Навесы-галереи. Визитная карточка посёлка — галереи протяжённостью более 1 км, которые тянутся вдоль рек и защищают людей от погодных неприятностей. Такие навесы вы могли видеть в фильме «Миссия невыполнима III».
- Прогулка по каналам. В конце прогулки я предложу вам сесть на лодку и прокатиться по тихим каналам, чтобы разглядеть Ситан с ещё одного ракурса и влюбиться в него окончательно.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В экскурсию входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Ситан и обратно на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы
- Входной билет в Ситан — 100 юаней.
- Прогулка на лодке по каналам — 150 юаней с человека.
- Еда и напитки
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 261 туриста
Добрый день! Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!
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