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Из Шанхая - в древний Ситан

Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Ситан — поэтичный городок на воде. Улочки здесь узкие, а мосты — изящные.

Мы погуляем по бесчисленным каналам, полюбуемся сказочными домиками, заглянем в необычные музеи и чудесные сады, попробуем рисовое вино и покатаемся на лодке. Вы увидите место, где продолжает спокойно жить настоящий древний Китай.
4.9
70 отзывов
Из Шанхая - в древний Ситан
Из Шанхая - в древний Ситан
Из Шанхая - в древний Ситан

Описание экскурсии

  • Музей культуры пития. Здесь вы познакомитесь с питейными традициями Китая, попробуете рисовое вино и оцените красоту бронзовых, керамических и нефритовых сосудов, в которые его разливают.
  • Сад Чжунфутанга. В усадьбе семьи Ван верили, что если посадишь добро, то его и соберёшь — и пышный сад, возведённый здесь заботливыми руками, эту истину подтверждает.
  • Западный сад Сиюань — самый большой частный сад в городке. Вы полюбуетесь на цветущие растения, изящные мосты, старинную систему прудов и водопадов.
  • Улочка Шипи-лун. Извилистые улочки «лун» — неотъемлемая часть Ситана. Я расскажу, сколько их проложено и куда они ведут. Большинство улочек не шире 1-2 м, но мы дойдём до самой узкой и потому самой известной — Шипи-лун.
  • Мосты. В Ситане 104 моста, и у каждого — свой стиль и своя легенда. Мы пройдём через самые известные — Анрен, Аньцзин, Вуфу, Лайфэн, Юннин, Дюшен. Полюбуемся на виды, которые с них открываются, и узнаем наиболее интересные истории, с ними связанные.
  • Навесы-галереи. Визитная карточка посёлка — галереи протяжённостью более 1 км, которые тянутся вдоль рек и защищают людей от погодных неприятностей. Такие навесы вы могли видеть в фильме «Миссия невыполнима III».
  • Прогулка по каналам. В конце прогулки я предложу вам сесть на лодку и прокатиться по тихим каналам, чтобы разглядеть Ситан с ещё одного ракурса и влюбиться в него окончательно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В экскурсию входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Ситан и обратно на комфортабельном автомобиле.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Ситан — 100 юаней.
  • Прогулка на лодке по каналам — 320 юаней за лодку.
  • Еда и напитки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3784 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алла
Ситан — вау! Илья, спасибо за маршрут. Днём народу почти нет — блаженство. Очень колоритно, старые улочки, вода, мостики… Честно говоря, мне понравилось даже больше, чем в распиаренном Джундзядзяо. Там как-то пафосно и людно, а здесь по-настоящему душевно. Всем советую!
Ситан — вау! Илья, спасибо за маршрут. Днём народу почти нет — блаженство. Очень колоритно, старые
Ситан — вау! Илья, спасибо за маршрут. Днём народу почти нет — блаженство. Очень колоритно, старые
Ситан — вау! Илья, спасибо за маршрут. Днём народу почти нет — блаженство. Очень колоритно, старые
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О
Самое яркое впечатление в отпуске в Шанхае - экскурсия в Ситан ✨ все четко организовано - вовремя, учтены все наши пожелания, комфортабельный авто довез нас до Ситана, по дороге задавали
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вопросы и получили подробные ответы и много другой информации от Гоши.
В самом городе волшебная атмосфера - узкие улочки, исторические постройки и удивительной красоты музеи✨✨✨ выбрали формат увидеть Ситан днём и вечером и совсем не пожалели😊 Спасибо огромное организатору Нине и экскурсоводу Гоше ✨🌸🎆 у следующий раз приедем с ночевкой😉

Самое яркое впечатление в отпуске в Шанхае - экскурсия в Ситан ✨ все четко организовано -
Самое яркое впечатление в отпуске в Шанхае - экскурсия в Ситан ✨ все четко организовано -
Самое яркое впечатление в отпуске в Шанхае - экскурсия в Ситан ✨ все четко организовано -
Самое яркое впечатление в отпуске в Шанхае - экскурсия в Ситан ✨ все четко организовано -
Самое яркое впечатление в отпуске в Шанхае - экскурсия в Ситан ✨ все четко организовано -
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М
Все отлично! Экскурсовод прекрасный, комфортный транспорт и очень приветливый аккуратный водитель. Нам очень понравилось
Все отлично! Экскурсовод прекрасный, комфортный транспорт и очень приветливый аккуратный водитель. Нам очень понравилось
Все отлично! Экскурсовод прекрасный, комфортный транспорт и очень приветливый аккуратный водитель. Нам очень понравилось
Все отлично! Экскурсовод прекрасный, комфортный транспорт и очень приветливый аккуратный водитель. Нам очень понравилось
Все отлично! Экскурсовод прекрасный, комфортный транспорт и очень приветливый аккуратный водитель. Нам очень понравилось
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Антонина
Мы получили от поездки то, что хотели- контраст по сравнению с многолюдным Шанхаем. Красивая деревушка, совсем безлюдная, с красивыми видами. Гид приветливая, коммуникабельная, но поездка скорее не про знание, а
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сопровождение. Например, в музее водки нам не рассказали ничего, что было странно. поездкой остались довольны. По нашей просьбе нас потом завезли в магазин чая, где нам сделали дегустацию, и наверное впервые мы оценили настоящий китайский чай.

Мы получили от поездки то, что хотели- контраст по сравнению с многолюдным Шанхаем. Красивая деревушка, совсем
Мы получили от поездки то, что хотели- контраст по сравнению с многолюдным Шанхаем. Красивая деревушка, совсем
Мы получили от поездки то, что хотели- контраст по сравнению с многолюдным Шанхаем. Красивая деревушка, совсем
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Наталья
хорошая прогулка по деревне! Ольга достаточно хорошо владеет русским языком, а это важно! Поэтому могу смело порекомендовать, материалом тоже хорошо владеет. Мы остались довольны
хорошая прогулка по деревне! Ольга достаточно хорошо владеет русским языком, а это важно! Поэтому могу смело
хорошая прогулка по деревне! Ольга достаточно хорошо владеет русским языком, а это важно! Поэтому могу смело
хорошая прогулка по деревне! Ольга достаточно хорошо владеет русским языком, а это важно! Поэтому могу смело
хорошая прогулка по деревне! Ольга достаточно хорошо владеет русским языком, а это важно! Поэтому могу смело
хорошая прогулка по деревне! Ольга достаточно хорошо владеет русским языком, а это важно! Поэтому могу смело
хорошая прогулка по деревне! Ольга достаточно хорошо владеет русским языком, а это важно! Поэтому могу смело
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Ирина
Красивый город, эксурсовод достаточно хорошо говорила по русски. Все вовремя, удобный автомобиль. Только с погодой не очень повезло, был дождь.
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