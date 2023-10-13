Ситан — поэтичный городок на воде. Улочки здесь узкие, мосты — изящные, а пуговицы — самые большие в мире! По крайней мере, одна. Мы погуляем по бесчисленным каналам, полюбуемся сказочными домиками, заглянем в необычные музеи и чудесные сады, попробуем рисовое вино и покатаемся на лодке. Вы увидите место, где продолжает спокойно жить настоящий древний Китай.

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Описание

Что вас ожидает

Музей культуры пития. Здесь вы познакомитесь с питейными традициями Китая, попробуете рисовое вино и оцените красоту бронзовых, керамических и нефритовых сосудов, в которые его разливают.

Здесь вы познакомитесь с питейными традициями Китая, попробуете рисовое вино и оцените красоту бронзовых, керамических и нефритовых сосудов, в которые его разливают. Музей пуговиц. От самой древней до самой большой в мире — здесь можно отыскать любую пуговицу! Вы понаблюдаете, как ремесленники создают застёжки из моллюсков и сами сможете смастерить пуговицы для костюмов Тан.

От самой древней до самой большой в мире — здесь можно отыскать любую пуговицу! Вы понаблюдаете, как ремесленники создают застёжки из моллюсков и сами сможете смастерить пуговицы для костюмов Тан. Сад Чжунфутанга. В усадьбе семьи Ван верили, что если посадишь добро, то его и соберёшь — и пышный сад, возведённый здесь заботливыми руками, эту истину подтверждает.

В усадьбе семьи Ван верили, что если посадишь добро, то его и соберёшь — и пышный сад, возведённый здесь заботливыми руками, эту истину подтверждает. Западный сад Сиюань — самый большой частный сад в городке. Вы полюбуетесь на цветущие растения, изящные мосты, старинную систему прудов и водопадов.

— самый большой частный сад в городке. Вы полюбуетесь на цветущие растения, изящные мосты, старинную систему прудов и водопадов. Улочка Шипи-лун. Извилистые улочки «лун» — неотъемлемая часть Ситана. Я расскажу, сколько их проложено и куда они ведут. Большинство улочек не шире 1-2 м, но мы дойдём до самой узкой и потому самой известной — Шипи-лун.

Извилистые улочки «лун» — неотъемлемая часть Ситана. Я расскажу, сколько их проложено и куда они ведут. Большинство улочек не шире 1-2 м, но мы дойдём до самой узкой и потому самой известной — Шипи-лун. Мосты. В Ситане 104 моста, и у каждого — свой стиль и своя легенда. Мы пройдём через самые известные — Анрен, Аньцзин, Вуфу, Лайфэн, Юннин, Дюшен. Полюбуемся на виды, которые с них открываются, и узнаем наиболее интересные истории, с ними связанные.

В Ситане 104 моста, и у каждого — свой стиль и своя легенда. Мы пройдём через самые известные — Анрен, Аньцзин, Вуфу, Лайфэн, Юннин, Дюшен. Полюбуемся на виды, которые с них открываются, и узнаем наиболее интересные истории, с ними связанные. Навесы-галереи. Визитная карточка посёлка — галереи протяжённостью более 1 км, которые тянутся вдоль рек и защищают людей от погодных неприятностей. Такие навесы вы могли видеть в фильме «Миссия невыполнима III».

Визитная карточка посёлка — галереи протяжённостью более 1 км, которые тянутся вдоль рек и защищают людей от погодных неприятностей. Такие навесы вы могли видеть в фильме «Миссия невыполнима III». Прогулка по каналам. В конце прогулки я предложу вам сесть на лодку и прокатиться по тихим каналам, чтобы разглядеть Ситан с ещё одного ракурса и влюбиться в него окончательно.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В экскурсию входят услуги гида, трансфер из Шанхая в Ситан и обратно на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы

Входной билет в Ситан — 100 юаней.

Прогулка на лодке по каналам — 150 юаней с человека.

Еда и напитки

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.