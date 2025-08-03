читать дальше поколение, поэтому ощущение подлинности было полным. Он всё очень понятно объяснял, а техники оказались удивительно практичными. Практиковаться было очень интересно и весело. Настоятельно рекомендую, если будете в Шанхае!

Это был потрясающий опыт! Колин очень дружелюбен и действительно принадлежит к семье, которая передаёт искусство Вин Чун из поколения в