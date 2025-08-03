Мини-группа
до 6 чел.
Велопрогулка по Шанхаю с кофе-паузой
Начало: 6F84+QPH Сюйхуэй, Шанхай, Китай
Завтра в 15:00
22 окт в 15:00
$49 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Частный курс Вин Чун: искусство внутренней силы и эффективной самообороны
Начало: 669 Xinhua Road, Changning District, Shanghai
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
$93.10
$98 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Велотур по Старому Шанхаю - история, атмосфера и дух города
Начало: 6C3Q+R57 Сюйхуэй, Шанхай, Китай
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
$125.49 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аартем3 августа 2025Это был потрясающий опыт! Колин очень дружелюбен и действительно принадлежит к семье, которая передаёт искусство Вин Чун из поколения в
- ККирилл10 декабря 2024Джилл была отличным гидом — всегда держала нас в курсе и следила, чтобы нам было удобно и безопасно на велосипедах. Замечательный способ увидеть Шанхай, однозначно советую!
- ААмина5 октября 2024С удовольствием повторила бы эту поездку — отличный способ открыть для себя Шанхай вместе с таким внимательным и дружелюбным гидом.
- ААлиса15 сентября 2024Прекрасная экскурсия с Джилл, которая подробно рассказывала об истории и особенностях каждого места во Французской концессии. Очень рекомендую всем, кто хочет лучше узнать город.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Активный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 125.49 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активный отдых», 5 ⭐ отзывов, цены от $49. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь