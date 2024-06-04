1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Русский Шанхай
Узнать о жизни эмигрантов в Китае и об оставленном ими культурном наследии
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от $250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024С нами был гид София. Нам все очень понравилось!
- ЕЕлена2 июня 2024Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
- ММарина29 мая 2024Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
- ННадежда26 мая 2024Александра провела для нас с мужем очень интересную экскурсию. Много информации по истории Китая и Шанхая. Чувствуется глубокое знание темы. Прошлись по старым улочкам, увидели как люди живут, готовят. Погода в мае очень комфортная для пешей прогулки.
- ААнастасия14 мая 2024Хотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. Четкость и согласованность действий. Встреча
- EElena10 мая 2024Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
- AAlsu18 апреля 2024Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
- аалександра25 марта 2024Прогулка с Александрой была настолько душевной и очень информативной, что 3 часа пролетели как 15 минут и моя семья требовала
- ЕЕлена20 марта 2024С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!
- ДДмитрий11 марта 2024Прекрасная экскурсия, обязательная к посещению для каждого россиянина, кто приезжает в Шанхай. Удивительная по глубине знаний, много лет живущая здесь гид
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Необычные»
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