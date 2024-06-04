Необычные экскурсии по Шанхаю

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Шанхае на русском языке, цены от $250, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Русский Шанхай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Русский Шанхай
Узнать о жизни эмигрантов в Китае и об оставленном ими культурном наследии
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от $250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    С нами был гид София. Нам все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
    Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
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    моменты продуманы до мелочей. Прогулка на лодке по озере впечатлила, красивые виды вокруг захватывают дух! Экскурсия в буддийский храм оставила просто незабываемые впечатления, такой красоты в своей жизни еще не видели! Ну и чайные плантации это тоже один большой восторг! Гид просто умничка, отлично владеет русским языком, очень приятная и доброжелательная, много знает и отвечает на все вопросы! Огромная благодарность за экскурсию!!!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Русский Шанхай
    Александра провела для нас с мужем очень интересную экскурсию. Много информации по истории Китая и Шанхая. Чувствуется глубокое знание темы. Прошлись по старым улочкам, увидели как люди живут, готовят. Погода в мае очень комфортная для пешей прогулки.
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Хотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. Четкость и согласованность действий. Встреча
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    в холле отеля ровно ко времени. Доехали мы с водителем, на очень комфортном автомобиле, который удобно везде припарковывался и поддерживал чистоту и климат в салоне. Экскурсовод Марина очень интеллигентная женщина. Было приятно находиться с ней в компании. Она рассказала нам много интересного. Особенно из жизни современного Шанхая и окрестностей. Мне безумно понравился Чжуцзяцзяо. Такое впечатление, что попадаешь в райский уголок. Каналы, узкие улочки, монастыри. Есть много милых кафешек и конечно масса магазинчиков. Must have - это прогулка на лодочке по каналам. Высшее блаженство. Всем рекомендую вырваться из многоэтажного Шанхая в эту сказочную страну. Выбирайте Евгения для сотрудничества, т. к. всё будет сделано чётко, на пятерку.

    Хотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. ЧеткостьХотелось поделиться впечатлениями от поездки Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция. Мне очень понравилась организация. Способ оплаты. Четкость
  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
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    составил маршрут нашей поездки, мы успели посмотреть даже больше, чем ожидали. Игорь предложил нам пообедать в очень милом кафе, где при нас вручную делали лапшу, которую нам приготовили. Спасибо Трипстеру и, конечно, Нине! Желаем успехов и процветания.

    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал
  • A
    Alsu
    18 апреля 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
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    Экскурсовод Катя сама фотографировала место, читала, что написано в музеях, чтобы хоть что-то нам рассказать, спрашивала местных, куда пройти. После экскурсии Нина не связалась с нами, чтобы уточнить, как все прошло, но деньги попросила заплатить заранее. 4 ставлю только из-за комфортного вождения и автомобиля, экскурсии как таковой не было. Не достаточно просто знать русский, чтобы вести экскурсию в любом месте Китая. Такой подход не показался мне уважительным. Само место интересное, но хотелось бы узнать о нем больше.

  • а
    александра
    25 марта 2024
    Русский Шанхай
    Прогулка с Александрой была настолько душевной и очень информативной, что 3 часа пролетели как 15 минут и моя семья требовала
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    продолжения. Она очень глубокий и интеллектуальный гид, давно живущий в Шанхае. На все вопросы отвечала с тонким юмором и показала нам много интересных деталей, которые добавили штрихов к портрету города. Очень рекомендуем и обязательно вернемся!

  • Е
    Елена
    20 марта 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!
  • Д
    Дмитрий
    11 марта 2024
    Русский Шанхай
    Прекрасная экскурсия, обязательная к посещению для каждого россиянина, кто приезжает в Шанхай. Удивительная по глубине знаний, много лет живущая здесь гид
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    Александра откроет перед Вами такие места, куда самому никогда никак не попасть. Вы зайдете внутрь закрытых для туристов домов, узнаете, почему у православных Храмов в Шанхае нет крестов, посетите район, где селились русские эмигранты, побываете в роскошном Французском клубе, погрузитесь в жизнь Шанхая 30-х годов в стиле "Великого Гетсби". А потом, вечером, уже без гида (или с ним) обсудите все увиденное в шикарном историческом китайском ресторане в PEACE HOTEL с великолепном видом на реку и небоскребы.

    Прекрасная экскурсия, обязательная к посещению для каждого россиянина, кто приезжает в ШанхайПрекрасная экскурсия, обязательная к посещению для каждого россиянина, кто приезжает в Шанхай

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Необычные»

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  3. Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
  4. Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
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