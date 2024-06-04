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в холле отеля ровно ко времени. Доехали мы с водителем, на очень комфортном автомобиле, который удобно везде припарковывался и поддерживал чистоту и климат в салоне. Экскурсовод Марина очень интеллигентная женщина. Было приятно находиться с ней в компании. Она рассказала нам много интересного. Особенно из жизни современного Шанхая и окрестностей. Мне безумно понравился Чжуцзяцзяо. Такое впечатление, что попадаешь в райский уголок. Каналы, узкие улочки, монастыри. Есть много милых кафешек и конечно масса магазинчиков. Must have - это прогулка на лодочке по каналам. Высшее блаженство. Всем рекомендую вырваться из многоэтажного Шанхая в эту сказочную страну. Выбирайте Евгения для сотрудничества, т. к. всё будет сделано чётко, на пятерку.