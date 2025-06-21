Отдохните или поработайте в спокойной и уютной атмосфере зала ожидания №36, управляемого China Eastern Airlines.
Это пространство создано для вашего комфорта и продуктивности, без обычных объявлений и суеты аэропорта. Насладитесь премиальным сервисом и спокойствием перед полётом в течение двух часов.
Это пространство создано для вашего комфорта и продуктивности, без обычных объявлений и суеты аэропорта. Насладитесь премиальным сервисом и спокойствием перед полётом в течение двух часов.
Описание экскурсииКомфорт и спокойствие в сердце аэропорта Зал ожидания №36, управляемый China Eastern Airlines, предлагает спокойствие и уют вдали от суеты и раздражающих объявлений о посадке. Здесь вы сможете расслабиться или сосредоточиться на делах в течение двух часов в умиротворяющей атмосфере, которая создана с учетом всех ваших потребностей. Этот зал ожидания гарантирует первоклассные условия и продуманный сервис, сделав ваше путешествие еще комфортнее и приятнее. Важная информация:
- Часы работы: с 04:30 утра до последнего рейса ежедневно. Время посещения вы выбираете при бронировании.
- Продление визита возможно за дополнительную плату в день пребывания, при наличии свободных мест.
- Дети до 2 лет проходят бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Зарядные станции
- Питание и напитки
- Кресла для отдыха
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Частные семейные апартаменты
- Переговорные комнаты
- Некоторые алкогольные напитки (может взиматься дополнительная плата)
- Дополнительное питание и напитки
Место начала и завершения?
Терминал 1 (внутренняя зона безопасности), международный аэропорт Шанхай Пудун
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Часы работы: с 04:30 утра до последнего рейса ежедневно. Время посещения вы выбираете при бронировании
- Продление визита возможно за дополнительную плату в день пребывания, при наличии свободных мест
- Дети до 2 лет проходят бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кошкин
21 июн 2025
Отличный опыт — дружелюбный персонал, вкусная еда и превосходное место для отдыха. Очень рекомендую
Г
Георг
14 мар 2025
Отличное соотношение цены и качества, идеально подходит для 6-часовой пересадки. При регистрации можно попросить душ — вам предоставят чистое полотенце, тапочки и туалетные принадлежности. В душе есть отдельный туалет и
Г
Галина
15 ноя 2024
На ресепшене были очень приветливы и даже помогли с переводчиком, так как я плохо говорю на английском и ещё хуже на китайском. Еда была вкусной, напитки разнообразными, а фрукты свежими и сладкими. Душ был чистым, дали набор личных принадлежностей и фен, а также полотенце и шлёпанцы. В целом персонал был очень дружелюбным
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 10:30
9 дек в 14:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
Завтра в 09:00
18 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.