Отличное соотношение цены и качества, идеально подходит для 6-часовой пересадки. При регистрации можно попросить душ — вам предоставят чистое полотенце, тапочки и туалетные принадлежности. В душе есть отдельный туалет и

шкафчик. Рекомендуется брать свой шампунь и кондиционер. Буфет предлагает сэндвичи, пасту, суп с лапшой, фрукты, десерты, вино, крепкие напитки, безалкогольные напитки, чай, кофе и закуски. На втором этаже — удобные диваны, но нет возможности полностью лечь, кроме массажных кресел, которые стоят примерно 20-40 юаней.

Г Галина

На ресепшене были очень приветливы и даже помогли с переводчиком, так как я плохо говорю на английском и ещё хуже на китайском. Еда была вкусной, напитки разнообразными, а фрукты свежими и сладкими. Душ был чистым, дали набор личных принадлежностей и фен, а также полотенце и шлёпанцы. В целом персонал был очень дружелюбным