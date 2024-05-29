Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
На один день вы полностью погрузитесь в гармонию Ханчжоу — очаровательного города всего в часе езды на поезде от Шанхая. Посетите озеро Сиху со старинными пагодами и садами. Исследуете буддийский комплекс, один из самых посещаемых в Китае. Рассмотрите священные скульптуры и откроете дивные пейзажи со скалы Фэйлайфэн.
А в чайной деревне Мэйцзяу насладитесь аутентичной сельской тишиной и попробуете настоящий чай Лунцзин.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Западное озеро (Сиху): символ Ханчжоу
Перед вами откроется идиллическая природная картина. Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады. А при желании прокатитесь на лодке — на часовой прогулке вы в полной мере ощутите гармонию и красоту мира Сиху.
Национальный парк водно-болотных угодий Cиси
Он находится на западе Ханчжоу, в 5 км от озера Сиху. Это первый и единственный национальный парк в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Вы прогуляетесь по маршрутам парка, увидите стилизованную деревушку и полюбуетесь пейзажами. В июне здесь проходит красочный праздник драконьих лодок.
Храм Линъинь
Далее мы отправимся в древнейший буддийский монастырь в Ханчжоу и один из крупнейших храмов в Китае. Комплекс находится на склоне горы. Храмы расположены на разной высоте, что создаёт особенный антураж. Вы оцените умиротворяющую атмосферу места. Рассмотрите великолепные скульптуры Будды. Услышите легенды, связанные со святыней. И оцените виды на горы и леса.
Фэйлайфэн, «Прилетевшая издалека скала»
Ещё одно потрясающее место в нашей программе — храмовый комплекс с древними скальными скульптурами. На тропе, ведущей вдоль ручья к храму, вас будет ждать очередная порция чарующих пейзажей. Добравшись до памятника, вы увидите вырезанные из камня фигуры будд и бодхисаттв. А также сможете посетить гроты и пещеры.
Чайная деревня Мэйцзяу
В завершение мы отвезём вас на чайные террасы в Мэйцзяу, без которых невозможно представить Ханчжоу. Славу деревне принёс знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы познакомитесь с процессом изготовления различных сортов напитка, историей чаеводства, типами чайных сосудов и чашек. Насладитесь чистым воздухом и тишиной.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
Дополнительные расходы: прогулка на катере по озеру Сиху — 55 юаней; билет в храм Линъинь — 75 юаней; еда и напитки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Шанхае
Мы коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более десяти лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, как читать дальше
сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
29 мая 2024
Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные моменты продуманы до мелочей. Прогулка на лодке по озере впечатлила, читать дальше
красивые виды вокруг захватывают дух! Экскурсия в буддийский храм оставила просто незабываемые впечатления, такой красоты в своей жизни еще не видели! Ну и чайные плантации это тоже один большой восторг! Гид просто умничка, отлично владеет русским языком, очень приятная и доброжелательная, много знает и отвечает на все вопросы! Огромная благодарность за экскурсию!!!