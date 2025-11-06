Начните своё пребывание в Шанхае с индивидуального трансфера из аэропорта.
Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в центр города, соблюдая все меры безопасности. Включена бутилированная вода и русскоязычная поддержка в WhatsApp. Поездка проходит на комфортном автомобиле, а англоговорящий водитель обеспечит приятное путешествие. Забронируйте трансфер заранее и наслаждайтесь отдыхом без лишних забот
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 💧 Вода для пассажиров
- 📱 Русскоязычная поддержка
- 🌆 Быстрая доставка в центр
Что можно увидеть
- Панорама города
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников по одному из маршрутов:
- Аэропорт Шанхая —> центр Шанхая
- Центр Шанхая —> аэропорт Шанхая
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: вам откроется панорама города и окрестностей
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом
Дополнительно:
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Стоимость указана за трансфер в дневное время (09:00-18:00), в остальное время — уточняйте цену в переписке
- Поездка проходит на автомобиле Honda City или Hyundai Accent (или другом автомобиле подобного класса)
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рубцова
6 ноя 2025
Огромное спасибо. Все прошло очень хорошо, несмотря на задержку рейса водитель нас ждал с табличкой и очень комфортно довез в отель
Оксана
6 ноя 2025
Прекрасно организована встреча, водитель встречал с табличкой на выходе из аэропорта. Машина отличная,
Рекомендую👍
Н
Наталья
3 ноя 2025
Все отлично организовано. Машина чистейшая, водитель хороший. Рекомендую.
Е
Елена
2 ноя 2025
Очень комфортно и четко по времени и месту 🫶🙏🏼
Ксения
15 сен 2025
Все организовано прекрасно! Встреча, машина, водитель все отлично! Благодарю
Роман
2 сен 2025
Отличный сервис. Встретили, довезли до отеля. Прекрасный комфортный автомобиль. Также порекомендовали прекрасную сим-карту для интернета. От души рекомендую))))
Ю
Юлия
17 авг 2025
Встретили с табличкой на небольшой, но новой машине, быстро отвезли в отель. Спасибо
В
Владимир
1 авг 2025
Рейс задержали на 4 часа, но всегда были на связи. Встреча прямо на выходе из "чистой" зоны. Водитель не "тошнил", ехал быстро, но уверенно (то самое чувство, когда водитель сидит на пассажирском сиденье, и не страшно, понимаешь, что все маневры под контролем).
Лично в моем случае и организация, и поездка - всё чётко, однозначно 5.
М
Михаил
10 июл 2025
Отличный трансфер, несмотря на задержку нашего рейса нас встретили и отвезли в отель! Спасибо большое! Были на связи и отвечали на все вопросы.
L
Lusine
26 июн 2025
Очень рекомендую! Команда работает чётко и слаженно — процесс налажен на отлично. Всегда отзывчивы, пунктуальны и ориентированы на клиента. С ними комфортно и надежно. Большое спасибо
O
OKSANA
24 мая 2025
Спасибо большое Кириллу за организацию трансфера. Была задержка рейса, но все отследили, предоставили где получить багаж, на какой выход пройти и все время на связи.
И
Инна
3 мая 2025
Очень удобно для 1 визита. Встречают с табличкой. Отвозят, не надо заморачиваться чтением и поиском входов/выходов
В
Виктор
28 апр 2025
Все очень классно, продумано, организованно
Коммуникация немного страдает из-за языкого барьера с двух сторон
N
Nikolay
25 апр 2025
Все прошло отлично, оформляли встречать не англоговорящую бабушку, все прошло отлично встретили отвезли без проблем, реккомендую!
и
ирина
4 апр 2025
В поездке в Китай заказывали трансфер у двух организаторов. Кирилл однозначно лучший, рекомендую вне всяких сомнений
Входит в следующие категории Шанхая
