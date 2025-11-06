Р Рубцова Огромное спасибо. Все прошло очень хорошо, несмотря на задержку рейса водитель нас ждал с табличкой и очень комфортно довез в отель

Оксана Прекрасно организована встреча, водитель встречал с табличкой на выходе из аэропорта. Машина отличная,

Рекомендую👍

Н Наталья Все отлично организовано. Машина чистейшая, водитель хороший. Рекомендую.

Е Елена Очень комфортно и четко по времени и месту 🫶🙏🏼

Ксения Все организовано прекрасно! Встреча, машина, водитель все отлично! Благодарю

Роман Отличный сервис. Встретили, довезли до отеля. Прекрасный комфортный автомобиль. Также порекомендовали прекрасную сим-карту для интернета. От души рекомендую))))

Ю Юлия Встретили с табличкой на небольшой, но новой машине, быстро отвезли в отель. Спасибо

В Владимир Рейс задержали на 4 часа, но всегда были на связи. Встреча прямо на выходе из "чистой" зоны. Водитель не "тошнил", ехал быстро, но уверенно (то самое чувство, когда водитель сидит на пассажирском сиденье, и не страшно, понимаешь, что все маневры под контролем).

Лично в моем случае и организация, и поездка - всё чётко, однозначно 5.

М Михаил Отличный трансфер, несмотря на задержку нашего рейса нас встретили и отвезли в отель! Спасибо большое! Были на связи и отвечали на все вопросы.

L Lusine Очень рекомендую! Команда работает чётко и слаженно — процесс налажен на отлично. Всегда отзывчивы, пунктуальны и ориентированы на клиента. С ними комфортно и надежно. Большое спасибо

O OKSANA Спасибо большое Кириллу за организацию трансфера. Была задержка рейса, но все отследили, предоставили где получить багаж, на какой выход пройти и все время на связи.

И Инна Очень удобно для 1 визита. Встречают с табличкой. Отвозят, не надо заморачиваться чтением и поиском входов/выходов

В Виктор Все очень классно, продумано, организованно

Коммуникация немного страдает из-за языкого барьера с двух сторон

N Nikolay Все прошло отлично, оформляли встречать не англоговорящую бабушку, все прошло отлично встретили отвезли без проблем, реккомендую!