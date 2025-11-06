Мои заказы

Жемчужины Шанхая

Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Экскурсия "Жемчужины Шанхая" проведёт вас через века истории города. Посетите Старый город с его традиционной архитектурой и аутентичной атмосферой. Насладитесь красотой сада Юйюань и узнайте о культурной значимости храма Городского Бога.

Прогуляйтесь по набережной Бунд, где европейская архитектура соседствует с современными небоскрёбами Пудуна. Завершите день у скульптуры "Свет Востока", символа стремительного развития Шанхая
5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Шанхая
  • 🏯 Традиционная китайская архитектура
  • 🌿 Спокойствие сада Юйюань
  • 🕌 Культурное наследие храма
  • 🏙️ Контраст старого и нового
  • 🚗 Комфортное путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Старый город Шанхая
  • Сад Юйюань
  • Храм Городского Бога
  • Набережная Бунд
  • Финансовый центр Луцзяцзуй
  • Скульптура ’Свет Востока’

Описание экскурсии

Старый город Шанхая. Самая древняя часть города с историей более 700 лет. Здесь сохранилась традиционная китайская архитектура, узкие улочки, торговые лавки и аутентичная уличная еда. Место, где можно увидеть, каким был Шанхай до превращения в мегаполис.

Сад Юйюань. Классический китайский сад 16 века, созданный во времена династии Мин. Пруды, павильоны, каменные скульптуры, мостики и стены с драконами дарят ощущение полного покоя. Один из лучших примеров традиционного садового искусства Китая.

Храм Городского Бога. Главный даосский храм Шанхая, основанный в начале 15 века. До сих пор остаётся действующим местом поклонения. Важный культурный и религиозный памятник с атмосферой старого Китая.

Набережная Бунд (Вайтань). Культовое место с видом на реку Хуанпу и деловой район Пудун. С одной стороны — здания в европейском стиле начала 20 века (готика, барокко, ар-деко), с другой — небоскрёбы и телебашня «Восточная Жемчужина». Контраст старого и нового, Востока и Запада в одном кадре.

Финансовый центр Луцзяцзуй. Современный деловой район Шанхая в Пудуне. Здесь находятся самые известные небоскрёбы города: «открывашка» (Шанхайский всемирный финансовый центр), «шприц кукурузы» (Башня Цзинь Мао) и Шанхайская башня. По желанию — подъём на смотровую площадку.

Завершим поездку проездом по проспекту Века и остановкой у скульптуры «Свет Востока» — символа стремительного развития Шанхая.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Explorer
  • Возможен трансфер из аэропорта Пудун — обсуждается в переписке

Дополнительные расходы

  • Сад Юйюань — 30–40 юаней за чел. (в зависимости от сезона). Закрыт по понедельникам
  • Храм Городского Бога — 10 юаней за чел.
  • Шанхайская башня (по желанию) — 180 юаней за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 275 туристов
Я Елена. С удовольствием познакомлю вас с историями, традициями и достопримечательностями Шанхая. Также смогу предоставить услуги переводчика, сопровождение на выставках, встречи и проводы в аэропорту, бронирование отелей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Н
Надежда
6 ноя 2025
Елена- китаянка, которая учила русский в России. Отличный формат для тех, кто хочет не только посмотреть ключевые достопримечательности Шанхая, но и лучше узнать жизнь местных. Удобный формат, передвижение на автомобиле, позволяет хорошо составить общее впечатление о городе и понять, какие достопримечательности хочется изучить подробнее в дальнейшем.
Е
Елена
5 ноя 2025
Отличный гид, рассказывает историю, отвечает на все вопросы, мы немного изменили маршрут в связи с тем, что были в некоторых местах и Елена с удовольствием показала другие локации, рассказывает понятно, очень приветливая.
Е
Елена
4 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Очень интересно, динамично но при этом деликатно 🤗 все по нашим ожиданиям 😍 погружение и ответы на все вопросы 🙏🏼 почувствовали себя как местные жители
O
Olga
1 ноя 2025
Елена встретила нас в аэропорту и сразу расположила к себе. Мы проехали по обзорному маршруту с интересными фактами и рассказами о культуре и традициях. Спасибо за познавательное и комфортное знакомство с Шанхаем!
Б
Булат
19 окт 2025
Елена! Спасибо Вам за прекрасно проведенный день в Шанхае!
Наталья
Наталья
13 окт 2025
Экскурсией остались довольны. Гид- китаянка с очень приличным знанием русского, нам было все понятно. Она очень внимательная и даже помогла нам с бронированием ресторанов, которые сами не смогли сделать. Машина большая и чистая, водитель - отдельный человек, а не гид за рулем, что добавляет комфорта во время передвижений. 4 часа пролетели незаметно.
Может смело рекомендовать гида и эту поездку
Виктория
Виктория
5 окт 2025
Елена оказалась коренной китаянкой. Было очень самобытно гулять по Шанхаю и слушать от коренного жителя на хорошем русском историю страны и описание жизни и быта китайцев. Мы получили много положительных эмоций сегодня. Были учтены все просьбы и пожелания, что вдвойне приятно.
Екатерина
Екатерина
5 окт 2025
Елена очень приветливая, обходительная и позитивная. Единственный момент мы хотели получить больше информации, исторической справки. Информация конечно нам давалась, но не как профессиональный гид, а больше обывательская. Это больше формат сопровождения с водителем, чем экскурсионный тур.
Екатерина
Екатерина
5 окт 2025
Елена очень позитивный человек, но не гид. Хотелось бы конечно услышать исторический материал, а так же что-то о городе. Если просто вам нужен человек, который сопроводит и покажет локации города без какой-либо исторической информации, то вариант подходящий. А вот если вы хотите что-то послушать, то это конечно не тот вариант, тем более если путешествуете с детьми.
Е
Екатерина
28 сен 2025
К сожалению, гид очень плохо говорит на русском чтобы проводит экскурсии, это история услуг водителя и сопровождения! Но не экскурсия.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо Вам за отзыв. Очень сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания и мы доставили Вам неудобства во время экскурсии. Мы будем повышать качество экскурсии, чтобы предоставлять путешественникам ещё более качественные услуги.
М
Марина
22 сен 2025
Нам очень повезло с гидом Еленой, прекрасно говорящая по-русски, влюбленная в Шанхай и прекрасно разбирающаяся в истории и архитектуре древней части Шанхая, она так спланировала и продумала экскурсию, что мы
читать дальше

не заметили как прошло четыре часа. Мы успели увидеть столько, что еще долгое время будем вспоминать новые и новые подробности. Помимо культурной программы она с удовольствием отвечала на наши вопросы и помогла решить некоторые мелкие возникшие у нас проблемы. Ее муж возил нас на машине, что конечно помогло нам сэкономить время и ознакомиться с жизнью современного города и насладиться ночным видом набережной, фантастически подсвеченной и бурлящей жизнью древнего и такого молодого города. Спасибо Елена и Миша. Мы запомним ваш город и вас
С уважением Марина и Алексей
Tipster.ru thank you for the information that helps people to find the right guides in different places

М
Максим
14 сен 2025
Все прошло отлично. Спасибо.
Л
Лилия
13 сен 2025
Понравилось все, только напрягало не очень хорошее произношение русского языка, в целом все хорошо организовано. Экскурсовод оказалась очень приятной, приветливой: улавливала каждое наше желание. Удобно тем, что за рулём был ее муж и было полное взаимопонимание. Мы увидели все возможное за те 4 часа, которые нам предназначались. Имеем более менее полное представление о Шанхае! Спасибо!
Е
Елена
9 сен 2025
Елена-хороший гид и замечательный человек! Она понимает, что хотят увидеть туристы и быстро реагирует на пожелания. Наша ознакомительная экскурсия по Шанхаю была действительно индивидуальной: Елена учла не только наши пожелания,
читать дальше

но и локацию отеля, отвечала по ходу поездки на все вопросы. Было интересно, познавательно, душевно! Большое спасибо также и мужу Елены-Мише, который возил нас на своем автомобиле и проявлял заботу и участие. Благодаря ребятам я наконец-то попала в нормальную аптеку (оказывается в Китае это проблема!), получила профессиональную консультацию фармацевта и смогла купить необходимые препараты. Спустя два дня мы, гуляя по городу самостоятельно, немного потерялись, спас «звонок другу» - Елена сразу же отреагировала, подсказала, как добраться до нужного места. Рекомендую всем этого гида и в следующий свой приезд в Шанхай обязательно обращусь к ней!

Р
Рогожина
2 сен 2025
Елена, огромное спасибо за прекрасно организованную и проведённую экскурсию! Очень внимательная, отзывчивая, прекрасно владеет информацией и по расположению достопримечательности и по её истории. Остались очень довольны

