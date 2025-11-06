Экскурсия "Жемчужины Шанхая" проведёт вас через века истории города. Посетите Старый город с его традиционной архитектурой и аутентичной атмосферой. Насладитесь красотой сада Юйюань и узнайте о культурной значимости храма Городского Бога. Прогуляйтесь по набережной Бунд, где европейская архитектура соседствует с современными небоскрёбами Пудуна. Завершите день у скульптуры "Свет Востока", символа стремительного развития Шанхая

Описание экскурсии

Старый город Шанхая. Самая древняя часть города с историей более 700 лет. Здесь сохранилась традиционная китайская архитектура, узкие улочки, торговые лавки и аутентичная уличная еда. Место, где можно увидеть, каким был Шанхай до превращения в мегаполис.

Сад Юйюань. Классический китайский сад 16 века, созданный во времена династии Мин. Пруды, павильоны, каменные скульптуры, мостики и стены с драконами дарят ощущение полного покоя. Один из лучших примеров традиционного садового искусства Китая.

Храм Городского Бога. Главный даосский храм Шанхая, основанный в начале 15 века. До сих пор остаётся действующим местом поклонения. Важный культурный и религиозный памятник с атмосферой старого Китая.

Набережная Бунд (Вайтань). Культовое место с видом на реку Хуанпу и деловой район Пудун. С одной стороны — здания в европейском стиле начала 20 века (готика, барокко, ар-деко), с другой — небоскрёбы и телебашня «Восточная Жемчужина». Контраст старого и нового, Востока и Запада в одном кадре.

Финансовый центр Луцзяцзуй. Современный деловой район Шанхая в Пудуне. Здесь находятся самые известные небоскрёбы города: «открывашка» (Шанхайский всемирный финансовый центр), «шприц кукурузы» (Башня Цзинь Мао) и Шанхайская башня. По желанию — подъём на смотровую площадку.

Завершим поездку проездом по проспекту Века и остановкой у скульптуры «Свет Востока» — символа стремительного развития Шанхая.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Explorer

Возможен трансфер из аэропорта Пудун — обсуждается в переписке

Дополнительные расходы