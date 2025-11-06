Прогуляйтесь по набережной Бунд, где европейская архитектура соседствует с современными небоскрёбами Пудуна. Завершите день у скульптуры "Свет Востока", символа стремительного развития Шанхая
- 🌟 Уникальная история Шанхая
- 🏯 Традиционная китайская архитектура
- 🌿 Спокойствие сада Юйюань
- 🕌 Культурное наследие храма
- 🏙️ Контраст старого и нового
- 🚗 Комфортное путешествие
- Старый город Шанхая
- Сад Юйюань
- Храм Городского Бога
- Набережная Бунд
- Финансовый центр Луцзяцзуй
- Скульптура ’Свет Востока’
Описание экскурсии
Старый город Шанхая. Самая древняя часть города с историей более 700 лет. Здесь сохранилась традиционная китайская архитектура, узкие улочки, торговые лавки и аутентичная уличная еда. Место, где можно увидеть, каким был Шанхай до превращения в мегаполис.
Сад Юйюань. Классический китайский сад 16 века, созданный во времена династии Мин. Пруды, павильоны, каменные скульптуры, мостики и стены с драконами дарят ощущение полного покоя. Один из лучших примеров традиционного садового искусства Китая.
Храм Городского Бога. Главный даосский храм Шанхая, основанный в начале 15 века. До сих пор остаётся действующим местом поклонения. Важный культурный и религиозный памятник с атмосферой старого Китая.
Набережная Бунд (Вайтань). Культовое место с видом на реку Хуанпу и деловой район Пудун. С одной стороны — здания в европейском стиле начала 20 века (готика, барокко, ар-деко), с другой — небоскрёбы и телебашня «Восточная Жемчужина». Контраст старого и нового, Востока и Запада в одном кадре.
Финансовый центр Луцзяцзуй. Современный деловой район Шанхая в Пудуне. Здесь находятся самые известные небоскрёбы города: «открывашка» (Шанхайский всемирный финансовый центр), «шприц кукурузы» (Башня Цзинь Мао) и Шанхайская башня. По желанию — подъём на смотровую площадку.
Завершим поездку проездом по проспекту Века и остановкой у скульптуры «Свет Востока» — символа стремительного развития Шанхая.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Explorer
- Возможен трансфер из аэропорта Пудун — обсуждается в переписке
Дополнительные расходы
- Сад Юйюань — 30–40 юаней за чел. (в зависимости от сезона). Закрыт по понедельникам
- Храм Городского Бога — 10 юаней за чел.
- Шанхайская башня (по желанию) — 180 юаней за чел.
