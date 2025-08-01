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Экскурсии из аэропорта Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Шанхае на русском языке, цены от $27. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город
На машине
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
8 авг в 00:00
9 авг в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Частный трансфер из аэропорта Пудун в центр Шанхая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 14 чел.
Частный трансфер Пудун-Шанхай
Насладитесь комфортом и удобством частного трансфера из аэропорта Пудун в центр Шанхая. Опытные водители и современные автомобили сделают вашу поездку приятной
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун
Расписание: Ежедневно 24/7
Завтра в 07:00
8 авг в 00:00
$27 за всё до 14 чел.
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
3 часа
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Погрузитесь в атмосферу Шанхая на индивидуальном круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Откройте для себя захватывающие виды и уникальные вкусы
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
8 авг в 17:00
9 авг в 17:00
$261.73 за всё до 15 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Из аэропорта»

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В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город
  2. Частный трансфер из аэропорта Пудун в центр Шанхая
  3. Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в августе 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 261.73. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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