В Владимир Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город читать дальше ехал быстро, но уверенно (то самое чувство, когда водитель сидит на пассажирском сиденье, и не страшно, понимаешь, что все маневры под контролем).

Лично в моем случае и организация, и поездка - всё чётко, однозначно 5. Рейс задержали на 4 часа, но всегда были на связи. Встреча прямо на выходе из "чистой" зоны. Водитель не "тошнил",

М Михаил Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Отличный трансфер, несмотря на задержку нашего рейса нас встретили и отвезли в отель! Спасибо большое! Были на связи и отвечали на все вопросы.

L Lusine Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Очень рекомендую! Команда работает чётко и слаженно — процесс налажен на отлично. Всегда отзывчивы, пунктуальны и ориентированы на клиента. С ними комфортно и надежно. Большое спасибо

O OKSANA Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Спасибо большое Кириллу за организацию трансфера. Была задержка рейса, но все отследили, предоставили где получить багаж, на какой выход пройти и все время на связи.

И Инна Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Очень удобно для 1 визита. Встречают с табличкой. Отвозят, не надо заморачиваться чтением и поиском входов/выходов

В Виктор Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Все очень классно, продумано, организованно

Коммуникация немного страдает из-за языкого барьера с двух сторон

N Nikolay Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Все прошло отлично, оформляли встречать не англоговорящую бабушку, все прошло отлично встретили отвезли без проблем, реккомендую!

и ирина Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город В поездке в Китай заказывали трансфер у двух организаторов. Кирилл однозначно лучший, рекомендую вне всяких сомнений

Я Яна Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Кирилл, огромное спасибо за вашу работу. Все четко по делу и без лишней воды))) ценник адекватный👌

М Марина Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Все понравилось. Спасибо

О Ольга Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город Заказывала трансфер из отеля до аэропорта Пудун, Шанхай. Организатор быстро ответил, был на связи, заранее сообщил номер машины, машина приехала в срок, отличный водитель. Все прекрасно, рекомендую, воспользуюсь обязательно еще.