Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
8 авг в 00:00
9 авг в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Частный трансфер Пудун-Шанхай
Насладитесь комфортом и удобством частного трансфера из аэропорта Пудун в центр Шанхая. Опытные водители и современные автомобили сделают вашу поездку приятной
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун
Расписание: Ежедневно 24/7
Завтра в 07:00
8 авг в 00:00
$27 за всё до 14 чел.
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Погрузитесь в атмосферу Шанхая на индивидуальном круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Откройте для себя захватывающие виды и уникальные вкусы
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
8 авг в 17:00
9 авг в 17:00
$261.73 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 августа 2025Рейс задержали на 4 часа, но всегда были на связи. Встреча прямо на выходе из "чистой" зоны. Водитель не "тошнил",
- ММихаил10 июля 2025Отличный трансфер, несмотря на задержку нашего рейса нас встретили и отвезли в отель! Спасибо большое! Были на связи и отвечали на все вопросы.
- LLusine26 июня 2025Очень рекомендую! Команда работает чётко и слаженно — процесс налажен на отлично. Всегда отзывчивы, пунктуальны и ориентированы на клиента. С ними комфортно и надежно. Большое спасибо
- OOKSANA24 мая 2025Спасибо большое Кириллу за организацию трансфера. Была задержка рейса, но все отследили, предоставили где получить багаж, на какой выход пройти и все время на связи.
- ИИнна3 мая 2025Очень удобно для 1 визита. Встречают с табличкой. Отвозят, не надо заморачиваться чтением и поиском входов/выходов
- ВВиктор28 апреля 2025Все очень классно, продумано, организованно
Коммуникация немного страдает из-за языкого барьера с двух сторон
- NNikolay25 апреля 2025Все прошло отлично, оформляли встречать не англоговорящую бабушку, все прошло отлично встретили отвезли без проблем, реккомендую!
- иирина4 апреля 2025В поездке в Китай заказывали трансфер у двух организаторов. Кирилл однозначно лучший, рекомендую вне всяких сомнений
- ЯЯна1 апреля 2025Кирилл, огромное спасибо за вашу работу. Все четко по делу и без лишней воды))) ценник адекватный👌
- ММарина29 марта 2025Все понравилось. Спасибо
- ООльга28 марта 2025Заказывала трансфер из отеля до аэропорта Пудун, Шанхай. Организатор быстро ответил, был на связи, заранее сообщил номер машины, машина приехала в срок, отличный водитель. Все прекрасно, рекомендую, воспользуюсь обязательно еще.
- ААнна3 марта 2025Все прошло как запланировано.
Кирилл позаботился обо всех нюансах, которые могли возникнуть со связью, местом встречи и пр
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в августе 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 261.73. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из аэропорта», 15 ⭐ отзывов, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь