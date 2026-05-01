Описание экскурсии
Эта насыщенная обзорная программа соединяет три главных измерения Шэньчжэня: глубину веков, размах современного Китая и дыхание моря. Я не просто покажу вам достопримечательности — а помогу почувствовать пульс города, который вырос из рыбацкой деревни в глобальный мегаполис на глазах одного поколения. Что вас ожидает Древний город Наньтоу: там, где всё начиналось Начнём там, откуда берёт начало Шэньчжэнь. За 1700 лет до экономического чуда здесь уже кипела жизнь. Вы прогуляетесь по узким мощёным улочкам, рассмотрите традиционные кантонские дома с резными фасадами и заглянете в уютные дворики. Парк Лианхуашань: время перемен От древности переместимся к символу стремительного взлёта. Поднимемся на Лотосовую гору (Лианхуашань) в одноимённом парке. Здесь вас встретит гигантская бронзовая статуя Дэн Сяопина — человека, которого называют «архитектором современного Китая». Со смотровой площадки оценим панораму окрестностей: на севере — жилые кварталы, а на юге — знаменитый лес небоскрёбов делового центра. Также при вашем желании:
сделаем заказ напитков, который принесёт квадрокоптер — отправимся на беспилотном такси по городу Два лица современности Завершим день на высоте — в прямом смысле слова. Выбирайте финал, который лучше соответствует вашему настроению: - панорама залива с колеса «Шэньчжэнь Ай» С высоты вы охватите взглядом и водную гладь залива, и стремительный скайлайн города, и даже очертания Гонконга в лёгкой дымке на горизонте - вершина мира в Ping An Finance Centre На высоте 547 метров Шэньчжэнь предстанет перед вами как бескрайний, сложный и совершенный организм Организационные детали Я заберу вас из отеля, провезу по всем оговорённым локациям и оставлю в финальной точке, где вы сможете поужинать и самостоятельно отдохнуть. Либо отвезу обратно в отель В стоимость экскурсии не входят билеты на колесо обозрения или обзорную площадку Ping An, а также заказ от дрона и беспилотное такси.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
