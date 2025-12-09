Эта насыщенная обзоргная программа соединяет три главных измерения Шэньчжэня: глубину веков, размах современного Китая и дыхание моря.
Я не просто покажу вам достопримечательности — а помогу почувствовать пульс города, который вырос из рыбацкой деревни в глобальный мегаполис на глазах одного поколения.
Описание экскурсии
Древний город Наньтоу: там, где всё начиналось
Начнём там, откуда берёт начало Шэньчжэнь. За 1700 лет до экономического чуда здесь уже кипела жизнь. Вы прогуляетесь по узким мощёным улочкам, рассмотрите традиционные кантонские дома с резными фасадами и заглянете в уютные дворики.
Парк Лианхуашань: время перемен
От древности переместимся к символу стремительного взлёта. Поднимемся на Лотосовую гору (Лианхуашань) в одноимённом парке. Здесь вас встретит гигантская бронзовая статуя Дэн Сяопина — человека, которого называют «архитектором современного Китая».
Со смотровой площадки оценим панораму окрестностей: на севере — жилые кварталы, а на юге — знаменитый лес небоскрёбов делового центра.
Два лица современности
Завершим день на высоте — в прямом смысле слова. Выбирайте финал, который лучше соответствует вашему настроению:
- панорама залива с колеса «Шэньчжэнь Ай»
С высоты вы охватите взглядом и водную гладь залива, и стремительный скайлайн города, и даже очертания Гонконга в лёгкой дымке на горизонте
- вершина мира в Ping An Finance Centre
На высоте 547 метров Шэньчжэнь предстанет перед вами как бескрайний, сложный и совершенный организм
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля, провезу по всем оговоренным локациям и оставлю в финальной точке, где вы сможете поужинать и самостоятельно отдохнуть. Либо отвезу обратно в отель
- В стоимость экскурсии не входят билеты на колесо обозрения или обзорную площадку Ping An
ежедневно в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Шэньчжэни
Я с радостью помогу вам открыть для себя этот удивительный мегаполис — от современных небоскрёбов до традиционных уголков с богатой историей. В Шэньчжэне есть и высокотехнологичные парки, и живописные природные
