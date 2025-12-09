Эта насыщенная обзоргная программа соединяет три главных измерения Шэньчжэня: глубину веков, размах современного Китая и дыхание моря. Я не просто покажу вам достопримечательности — а помогу почувствовать пульс города, который вырос из рыбацкой деревни в глобальный мегаполис на глазах одного поколения.

Описание экскурсии

Древний город Наньтоу: там, где всё начиналось

Начнём там, откуда берёт начало Шэньчжэнь. За 1700 лет до экономического чуда здесь уже кипела жизнь. Вы прогуляетесь по узким мощёным улочкам, рассмотрите традиционные кантонские дома с резными фасадами и заглянете в уютные дворики.

Парк Лианхуашань: время перемен

От древности переместимся к символу стремительного взлёта. Поднимемся на Лотосовую гору (Лианхуашань) в одноимённом парке. Здесь вас встретит гигантская бронзовая статуя Дэн Сяопина — человека, которого называют «архитектором современного Китая».

Со смотровой площадки оценим панораму окрестностей: на севере — жилые кварталы, а на юге — знаменитый лес небоскрёбов делового центра.

Два лица современности

Завершим день на высоте — в прямом смысле слова. Выбирайте финал, который лучше соответствует вашему настроению:

панорама залива с колеса «Шэньчжэнь Ай»

С высоты вы охватите взглядом и водную гладь залива, и стремительный скайлайн города, и даже очертания Гонконга в лёгкой дымке на горизонте

вершина мира в Ping An Finance Centre

На высоте 547 метров Шэньчжэнь предстанет перед вами как бескрайний, сложный и совершенный организм

Организационные детали