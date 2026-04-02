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пельмени и суп были на высоте. Вторую половину дня Полина сопровождала нас по индивидуальному маршруту, все переводила, подсказывала, искала необходимые локации, которые мы хотели посетить и товары, которые хотели приобрести. Потом посоветовала нам отличный ресторан со свежайшими морепродуктами и массажный салон с хорошими мастерами, которые работают в китайской технике. В день экскурсии мы не успели отправить открытки, почта уже закрылась, но Полина сказала, что зайдет на неделе на почту и отправит. Спасибо ей большое, теперь ждем весточки из Китая. Огромное спасибо гиду