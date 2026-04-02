Этот маршрут объединяет три эпохи Шэньчжэня: его скромное прошлое, динамичное настоящее и смелое будущее.
Я сознательно включила в него несовместимые на первый взгляд локации, чтобы показать все грани мегаполиса. Вы увидите как Старый город, так и места, где рождаются технологии завтрашнего дня. И в конце дня поймёте, как рыбацкая деревня превратилась в символ прогресса.
Я сознательно включила в него несовместимые на первый взгляд локации, чтобы показать все грани мегаполиса. Вы увидите как Старый город, так и места, где рождаются технологии завтрашнего дня. И в конце дня поймёте, как рыбацкая деревня превратилась в символ прогресса.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Парк Шэньчжэньского залива: старт с видом на воду и первое знакомство с «зелёным» обликом мегаполиса.
- Технологии в действии: демонстрация доставки дронами и поездка на беспилотном такси.
- Старый город Наньтоу: путешествие в историческое сердце города среди древних улиц и зданий.
- Выставочный зал инноваций (DJI/Huawei/Xiaomi): знакомство с гаджетами и решениями, меняющими мир.
- Парк Лотосовой горы: панорамный вид на город с его лучшей смотровой площадки.
- Пинань — самое высокое здание: символ современного Шэньчжэня и его финансовой мощи.
- Рынок электроники Хуацянбэй: эпицентр технологической жизни, где можно найти уникальные гаджеты.
Вы узнаете
- Как политика реформ и открытости за несколько десятилетий преобразила местность.
- Какие принципы — например, гармония урбанистики и природы — заложены в планировку парков и деловых районов.
- Почему Шэньчжэнь стал магнитoм для инноваций.
- Как близость города к Гонконгу повлияла на его судьбу.
Организационные детали
- Для перемещения между локациями будем использовать метро или такси. Стоимость — от $20 за чел. Также можем арендовать машину с водителем на 8 часов — $100. Пожалуйста, сообщите о необходимости при бронировании.
- По договорённости могу встретить вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале.
- Входные билеты также необходимо оплатить самостоятельно на месте:
— небоскрёб Пинань: 200 юаней (~$28)
— тематический парк «Китайская деревня народных обычаев»: 220 юаней (~$30)
— электромобиль в парке Лотосовой горы (туда и обратно): 16 юаней (~$2).
- Питание не входит в стоимость, я порекомендую блюда в зависимости от ваших предпочтений (пельмени, лапша, сычуаньская кухня, жареная утка, морепродукты).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Я переводчик с русского и профессиональный гид, имею квалификационный сертификат. Живу и работаю в Шэньчжэне с 2015 года. На моих глазах город вырос в центр технологий и инноваций, стал символом китайской скорости и чудес. Я с радостью покажу вам его прошлое, настоящее и будущее. Если вам интересны технологии и природа, добро пожаловать в Шэньчжэнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут местные, прогулялись в парке и поели в очень вкусной, но при этом бюджетной кафешке;
+1
Полина
Ответ организатора:
Я очень рада, что смогла встретиться с вами в Шэньчжэне. ：）
Вам был полезен этот отзыв?
А
рекомендую, весь день, очень интересно
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасная экскурсия и замечательный гид Полина!
Мне все понравилось!
Мне все понравилось!
Полина
Ответ организатора:
Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Отличная экскурсия, экскурсовод Полина умничка, показывала, рассказывала, отвечала на все вопросы про Китай.
Полина
Ответ организатора:
Спасибо! Приятно с вами познакомиться!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шэньчжэни
Похожие экскурсии на «Контрасты Шэньчжэня: история и инновации»
Мини-группа
до 6 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
$135 за человека
Индивидуальная
Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
Завтра в 09:30
1 июл в 09:30
от $465 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом
Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
$59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
Завтра в 09:00
1 июл в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
от $298 за экскурсию