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Контрасты Шэньчжэня: история и инновации

Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
Этот маршрут объединяет три эпохи Шэньчжэня: его скромное прошлое, динамичное настоящее и смелое будущее.

Я сознательно включила в него несовместимые на первый взгляд локации, чтобы показать все грани мегаполиса. Вы увидите как Старый город, так и места, где рождаются технологии завтрашнего дня. И в конце дня поймёте, как рыбацкая деревня превратилась в символ прогресса.
5
4 отзыва
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Парк Шэньчжэньского залива: старт с видом на воду и первое знакомство с «зелёным» обликом мегаполиса.
  • Технологии в действии: демонстрация доставки дронами и поездка на беспилотном такси.
  • Старый город Наньтоу: путешествие в историческое сердце города среди древних улиц и зданий.
  • Выставочный зал инноваций (DJI/Huawei/Xiaomi): знакомство с гаджетами и решениями, меняющими мир.
  • Парк Лотосовой горы: панорамный вид на город с его лучшей смотровой площадки.
  • Пинань — самое высокое здание: символ современного Шэньчжэня и его финансовой мощи.
  • Рынок электроники Хуацянбэй: эпицентр технологической жизни, где можно найти уникальные гаджеты.

Вы узнаете

  • Как политика реформ и открытости за несколько десятилетий преобразила местность.
  • Какие принципы — например, гармония урбанистики и природы — заложены в планировку парков и деловых районов.
  • Почему Шэньчжэнь стал магнитoм для инноваций.
  • Как близость города к Гонконгу повлияла на его судьбу.

Организационные детали

  • Для перемещения между локациями будем использовать метро или такси. Стоимость — от $20 за чел. Также можем арендовать машину с водителем на 8 часов — $100. Пожалуйста, сообщите о необходимости при бронировании.
  • По договорённости могу встретить вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале.
  • Входные билеты также необходимо оплатить самостоятельно на месте:
    — небоскрёб Пинань: 200 юаней (~$28)
    — тематический парк «Китайская деревня народных обычаев»: 220 юаней (~$30)
    — электромобиль в парке Лотосовой горы (туда и обратно): 16 юаней (~$2).
  • Питание не входит в стоимость, я порекомендую блюда в зависимости от ваших предпочтений (пельмени, лапша, сычуаньская кухня, жареная утка, морепродукты).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Я переводчик с русского и профессиональный гид, имею квалификационный сертификат. Живу и работаю в Шэньчжэне с 2015 года. На моих глазах город вырос в центр технологий и инноваций, стал символом китайской скорости и чудес. Я с радостью покажу вам его прошлое, настоящее и будущее. Если вам интересны технологии и природа, добро пожаловать в Шэньчжэнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут местные, прогулялись в парке и поели в очень вкусной, но при этом бюджетной кафешке;
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пельмени и суп были на высоте. Вторую половину дня Полина сопровождала нас по индивидуальному маршруту, все переводила, подсказывала, искала необходимые локации, которые мы хотели посетить и товары, которые хотели приобрести. Потом посоветовала нам отличный ресторан со свежайшими морепродуктами и массажный салон с хорошими мастерами, которые работают в китайской технике. В день экскурсии мы не успели отправить открытки, почта уже закрылась, но Полина сказала, что зайдет на неделе на почту и отправит. Спасибо ей большое, теперь ждем весточки из Китая. Огромное спасибо гиду

Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут+1
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Полина
Полина
Ответ организатора:
Я очень рада, что смогла встретиться с вами в Шэньчжэне. ：）
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А
рекомендую, весь день, очень интересно
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С
Прекрасная экскурсия и замечательный гид Полина!
Мне все понравилось!
Полина
Полина
Ответ организатора:
Большое спасибо!
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Д
Отличная экскурсия, экскурсовод Полина умничка, показывала, рассказывала, отвечала на все вопросы про Китай.
Полина
Полина
Ответ организатора:
Спасибо! Приятно с вами познакомиться!
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