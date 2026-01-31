Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Шэньчжэни на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Контрасты Шэньчжэня: история и инновации Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая «Парк Шэньчжэньского залива: старт с видом на воду и первое знакомство с «зелёным» обликом мегаполиса» $250 за всё до 3 чел. На машине 5 часов Мини-группа до 4 чел. Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно Начало: У вашего отеля «В стоимость экскурсии не входят билеты на колесо обозрения или обзорную площадку Ping An» Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 $75 за человека 3 часа Индивидуальная до 12 чел. Чайная церемония и мастер-класс по изготовлению бальзама с османтусом - в Шэньчжэне Знакомство с китайской культурой через вкус, аромат и ручную работу Начало: У станции метро «Фумин» «Вы познакомитесь с тысячелетней историей китайского чая» от $345 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Шэньчжэни

