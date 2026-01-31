Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
«Парк Шэньчжэньского залива: старт с видом на воду и первое знакомство с «зелёным» обликом мегаполиса»
Завтра в 10:00
6 фев в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии не входят билеты на колесо обозрения или обзорную площадку Ping An»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Чайная церемония и мастер-класс по изготовлению бальзама с османтусом - в Шэньчжэне
Знакомство с китайской культурой через вкус, аромат и ручную работу
Начало: У станции метро «Фумин»
«Вы познакомитесь с тысячелетней историей китайского чая»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
от $345 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в январе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 345.
Изучение достопримечательностей города Шэньчжэни нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Шэньчжэни много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке