Шэньчжэнь — это город небоскрёбов и технологий, а всего в получасе езды — хорошо сохранившаяся деревня народа хакка с мощёными улочками, красными фонарями и деревянной архитектурой.
Вы познакомитесь с традиционным образом жизни хакка и побываете в музеях, чтобы глубже понять региональную культуру. Экскурсия раскроет вам многообразие современного Китая.
Вы познакомитесь с традиционным образом жизни хакка и побываете в музеях, чтобы глубже понять региональную культуру. Экскурсия раскроет вам многообразие современного Китая.
Описание экскурсии
Трансфер из отеля в Шэньчжэне (~30–40 мин)
Древний город Ганкэн — прогулка по деревне хакка (~1 ч)
- Вы пройдёте по узким улочкам, традиционным дворикам и переулкам с красными фонарями
- Узнаете об архитектуре хакка, местных обычаях и превращении города в зону культурного наследия
- Сделаете колоритные фотографии, заглянете в чайные лавки и ремесленные магазины
Академия «24 историй» — интерактивное погружение в династическое прошлое Китая (~30–40 мин)
- Вы окажетесь в культурном пространстве, вдохновлённом официальными летописями Китая
- Познакомитесь с судьбами императоров, учёных и ключевыми событиями Ганкэна
- Осмотрите выставку каллиграфии и интерактивные инсталляции
Двор и музей сторожевой башни Ганкэн (~30–40 мин)
Вы познакомьтесь с историей народа хакка и узнаете о их изобретательности в защите от внешних вторжений
Традиционные ремёсла — нематериальное культурное наследие (~1 ч)
- По желанию вы приготовите чай в стиле династии Сун (дяньча) путём взбивания до образования нежной кремообразной пены
- Или изготовите традиционные цветы (жунхуа). Они вручную формируются из шёлкового бархата и обладают особой символикой
Трансфер обратно в отель (~30–40 мин)
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле
- В стоимость включены: все входные билеты, мастер-класс по чайной церемонии династии Сун или изготовлению бархатных цветов (на выбор), а также лёгкий перекус (батончик, рисовые шарики и подобные снеки) и напиток (чай или кофе)
- Чаевые — на ваше усмотрение
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 703 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень симпатичное место! Живописные улочки, интересные мастер-классы. вкусная уличная еда. Лучше ехать вечером, когда зажигаются уличные фонарики.
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Рады, что вам понравилась атмосфера, мастер-классы и уличная еда. Полностью согласны — вечером здесь особенно красиво! Будем рады видеть вас снова!
Рады, что вам понравилась атмосфера, мастер-классы и уличная еда. Полностью согласны — вечером здесь особенно красиво! Будем рады видеть вас снова!
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