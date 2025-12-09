Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Мы познакомим вас с разными гранями Шэньчжэня — от мира ультрасовременной электроники до исторической городской среды.
Проведём по легендарному рынку Huaqiangbei, покажем улицу с первым в стране рестораном McDonald’s и завершим маршрут у пограничного порта Луоху, где чувствуется соседство с Гонконгом.
Описание экскурсии
Рынок электроники Huaqiangbei
Здесь начинается путешествие по «аппаратной столице» Китая. На Huaqiangbei вас окружают многоэтажные торговые центры, шумные уличные ряды и бесконечный поток новинок:
смартфоны и компьютерные аксессуары
умные устройства и DIY-гаджеты
прототипы, которые ещё не попали на мировой рынок
Вы прогуляетесь по нескольким этажам, попробуете интерактивные технологические решения, увидите, как инженеры и торговцы собирают устройства прямо за прилавками.
Старая улица Dongmen
Следующая остановка — один из исторических коммерческих центров Шэньчжэня. На узких улицах скрываются старинные дома, торговые лавки и культовые магазины. Здесь же находится первый в Китае McDonald’s — небольшой, но яркий штрих к истории реформ и открытости города. Во время прогулки вы увидите:
традиционные магазины и ремесленные лавки
местные кафе, где любят угощаться жители
оживлённую улицу, где прошлое соседствует с современностью
Пограничный порт Луоху
На площади рядом с портом всегда оживлённо: люди возвращаются с покупками, туристы фотографируют небоскрёбы, а местные спешат на работу через границу. Гид расскажет о роли Луоху в стремительном росте города — от небольшого поселения до мегаполиса.
Организационные детали
Транспорт между локациями (такси) входит в стоимость
Питание (обед или ужин) не включены
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У рынка электроники Huaqiangbei
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шэньчжэни
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.