Мы познакомим вас с разными гранями Шэньчжэня — от мира ультрасовременной электроники до исторической городской среды. Проведём по легендарному рынку Huaqiangbei, покажем улицу с первым в стране рестораном McDonald’s и завершим маршрут у пограничного порта Луоху, где чувствуется соседство с Гонконгом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $130 за человека, если вас больше

от $290 за 1–2 человек или $130 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Рынок электроники Huaqiangbei

Здесь начинается путешествие по «аппаратной столице» Китая. На Huaqiangbei вас окружают многоэтажные торговые центры, шумные уличные ряды и бесконечный поток новинок:

смартфоны и компьютерные аксессуары

умные устройства и DIY-гаджеты

прототипы, которые ещё не попали на мировой рынок

Вы прогуляетесь по нескольким этажам, попробуете интерактивные технологические решения, увидите, как инженеры и торговцы собирают устройства прямо за прилавками.

Старая улица Dongmen

Следующая остановка — один из исторических коммерческих центров Шэньчжэня. На узких улицах скрываются старинные дома, торговые лавки и культовые магазины. Здесь же находится первый в Китае McDonald’s — небольшой, но яркий штрих к истории реформ и открытости города. Во время прогулки вы увидите:

традиционные магазины и ремесленные лавки

местные кафе, где любят угощаться жители

оживлённую улицу, где прошлое соседствует с современностью

Пограничный порт Луоху

На площади рядом с портом всегда оживлённо: люди возвращаются с покупками, туристы фотографируют небоскрёбы, а местные спешат на работу через границу. Гид расскажет о роли Луоху в стремительном росте города — от небольшого поселения до мегаполиса.

Организационные детали