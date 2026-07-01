Найдено 3 экскурсии в категории « На китайском языке » в Сиани на русском языке, цены от $237, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «На китайском языке» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани Китайский театр теней: мастер-класс по сборке куклы в Сиане; Из Сианя к тропам над облаками: священная даосская гора Хуашань; Нетуристический Сиань: аутентичные памятники и кварталы. В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Сиани в июле 2026 Сейчас в Сиани в категории "На китайском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 237 до 630 со скидкой до 5%.

Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на китайском языке, цены от $237. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь