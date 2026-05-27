Гребень Хуашань — одна из Пяти великих гор Китая, усеянная храмами даосов.
Сюда едут за видами отвесных скал и адреналином: гряда опутана треккинговыми маршрутами и опасными тропами.
Но наша прогулка не утомит: вы подниметесь и спуститесь по канатной дороге, а от Западной вершины дойдёте к соседнему пику по каменным дорожкам и лестницам.
Описание экскурсии
Из Сианя направимся к горе. У подножия пересядем на шаттл до канатной дороги на Западный пик. Из кабинки вы полюбуетесь крутыми ущельями и отвесными скалами.
На вершине будет запас времени. Отсюда оборудованы пешие маршруты к соседним пикам — выбирайте подходящий:
- Центральный с россыпью даосских храмов и густой растительностью обещает лёгкую прогулку
- Восточный, поросший кипарисами и соснами, дарит панорамы обрывов и дальних хребтов
- Южный проходит над морем облаков и манит ценителей острых ощущений — здесь вьётся «тропа смерти»
Затем вы спуститесь по канатной дороге, доедете до выхода на шаттле и вернётесь в Сиань.
Тайминг
- Трансфер из Сианя к горе и обратно — 3 ч
- Шаттл по парку в обе стороны — 1,5 ч
- Подъём и спуск по канатной дороге — 40 мин
- Свободное время на вершине Хуашань — 3 ч
- Доступные маршруты — ~1 ч в одну сторону
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто, билеты в парк и на канатную дорогу, бутилированная вода
- На горе сложности с питанием — рекомендуем взять с собой перекус
- Специальная подготовка не требуется, но нужно быть в хорошей форме, обладать выносливостью и готовностью к подъёмам и спускам
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы перед бронированием.
Лесли — Организатор в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
