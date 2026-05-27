Гребень Хуашань — одна из Пяти великих гор Китая, усеянная храмами даосов. Сюда едут за видами отвесных скал и адреналином: гряда опутана треккинговыми маршрутами и опасными тропами. Но наша прогулка не утомит: вы подниметесь и спуститесь по канатной дороге, а от Западной вершины дойдёте к соседнему пику по каменным дорожкам и лестницам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Из Сианя направимся к горе. У подножия пересядем на шаттл до канатной дороги на Западный пик. Из кабинки вы полюбуетесь крутыми ущельями и отвесными скалами.

На вершине будет запас времени. Отсюда оборудованы пешие маршруты к соседним пикам — выбирайте подходящий:

Центральный с россыпью даосских храмов и густой растительностью обещает лёгкую прогулку

Восточный, поросший кипарисами и соснами, дарит панорамы обрывов и дальних хребтов

Южный проходит над морем облаков и манит ценителей острых ощущений — здесь вьётся «тропа смерти»

Затем вы спуститесь по канатной дороге, доедете до выхода на шаттле и вернётесь в Сиань.

Тайминг

Трансфер из Сианя к горе и обратно — 3 ч

Шаттл по парку в обе стороны — 1,5 ч

Подъём и спуск по канатной дороге — 40 мин

Свободное время на вершине Хуашань — 3 ч

Доступные маршруты — ~1 ч в одну сторону

Организационные детали