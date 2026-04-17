Мои заказы

Экскурсии в Сиани

Найдено 29 экскурсий в Сиани на русском языке, цены от $190, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Терракотовая армия в Сиане
Пешая
5 часов
-
10%
75 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от $225$250 за всё до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания в пределах города. Возм...
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Тайна терракотовой армии
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайна терракотовой армии
Увидеть чудо Сианя и узнать, как и для чего оно возникло
Начало: У входа в Музей терракотовой армии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Узнать главное об истории Китая и удивиться его разнообразию - на прогулке с местной жительницей
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от $200 за всё до 6 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Увидеть главные сокровища города за 1 день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от $430 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сианю: Мусульманский квартал и городская стена
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сианю: Мусульманский квартал и городская стена
Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные сооружения города
Начало: От отеля в пределах города
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
История императоров, культурные сокровища и гастрономические открытия
10 авг в 23:30
11 авг в 00:30
от $385 за всё до 4 чел.
Раскрывая тайны древнего Сианя - колыбели китайской цивилизации
Пешая
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Раскрывая тайны древнего Сианя - колыбели китайской цивилизации
Познакомиться с городом, который сегодня называют китайской Кремниевой долиной
Начало: На ресепшене вашей гостиницы
Завтра в 15:30
25 авг в 15:00
от $190 за всё до 3 чел.
Терракотовая армия, древняя стена Сианя и банкет эпохи Тан
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Терракотовая армия, древняя стена Сианя и банкет эпохи Тан
История, археология и гастрономия - в одном маршруте на Mercedes бизнес-класса
10 авг в 23:30
11 авг в 00:00
от $465 за всё до 4 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $445 за всё до 2 чел.
Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал
Пройти по главным местам древней столицы и разобраться, как жил город в эпоху династии Мин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $195 за всё до 5 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Пешая
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
от $220 за всё до 6 чел.
Один день в Сиане: Терракотовая армия, банкет пельменей и обзорная по городу
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Один день в Сиане: Терракотовая армия, банкет пельменей и обзорная по городу
Познакомиться с наследием первого императора Китая и увидеть главные места древней столицы
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $380 за всё до 15 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Путешествие в Сиань подарит вам уникальную возможность увидеть знаменитую Терракотовую армию и прогуляться по древней городской стене
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Терракотовая армия: как все начиналось?
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: как все начиналось?
Начало: Сиань
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Китайский театр теней: мастер-класс по сборке куклы в Сиане
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Китайский театр теней: мастер-класс по сборке куклы в Сиане
С просмотром короткого представления и созданием собственного
Начало: У станции метро Yongningmen
10 авг в 11:30
11 авг в 09:00
$250 за человека
Сиань изнутри: прогулка по скрытым кварталам
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань изнутри: прогулка по скрытым кварталам
Традиции, ремёсла и аутентичная уличная жизнь
Начало: У метро «Сацзиньцяо»
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $310 за всё до 2 чел.
Атмосфера Сианя: боевое искусство, парк и чай
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Атмосфера Сианя: боевое искусство, парк и чай
Почувствовать настоящий Китай
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $230 за всё до 3 чел.
Сиань за один день: от городской стены до Танского квартала
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сиань за один день: от городской стены до Танского квартала
Заглянуть в пагоду, перенестись в прошлое среди чайных и узнать, как строились крепости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Из Сианя к тропам над облаками: священная даосская гора Хуашань
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Сианя к тропам над облаками: священная даосская гора Хуашань
Побывать на крутых вершинах - без изнурительного подъёма (билеты включены)
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $630 за всё до 2 чел.
Сияющий Сиань: прогулка по вечернему городу
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сияющий Сиань: прогулка по вечернему городу
Ожившая история под звёздами и иллюминацией
Начало: По договорённости
Завтра в 11:30
10 авг в 00:30
от $218 за всё до 6 чел.
Сиань: мощь Терракотовой армии и романтика дворца Хуацин
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиань: мощь Терракотовой армии и романтика дворца Хуацин
Увидеть, понять и почувствовать историю Китая
Начало: Любое место в центре Сиань
13 авг в 11:30
15 авг в 10:00
от $460 за всё до 5 чел.
Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть
Прогуляться по главной пешеходной улице, увидеть театр теней и послушать народную оперу Хуаинь
Начало: У Барабанной башни
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от $200 за всё до 10 чел.
Нетуристический Сиань: аутентичные памятники и кварталы
Пешая
7.5 часов
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Нетуристический Сиань: аутентичные памятники и кварталы
Погрузиться в историю древней столицы Китая и познакомиться с её религиями
Начало: На станции метро «Юннинмэн»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$283$297 за человека
Дворцовые тайны и горные вершины древнего Сианя
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцовые тайны и горные вершины древнего Сианя
Побывать у императорских источников и погрузиться в события эпохи Тан
Завтра в 09:00
25 авг в 09:00
от $198 за всё до 4 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
-
10%
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $225$250 за всё до 7 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешком по городу, где сливаются эпохи - от династии Цинь до 21 века
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $285 за всё до 3 чел.
По следам Великого шёлкового пути: обзорная экскурсия по Сианю
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Великого шёлкового пути: обзорная экскурсия по Сианю
От древних крепостных стен до живых улиц Тан
Начало: Любое место в центре Сиань
13 авг в 11:30
14 авг в 09:00
от $460 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Дата посещения: 20 мар 2026
Большое спасибо Алине Тепляковой за такую экскурсию. Всё было замечательно. Интересно рассказала, всё показала, объяснила и без спешки и суеты.
Вам был полезен этот отзыв?
Alina
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Алиса это свой человек в Сиане! Основное это, конечно же, экскурсия! все четко организовано, наполнено лайфхаками как передвигаться в этом
читать дальшеуменьшить

людском потоке и при этом еще и все детально рассмотреть у экспонатов. Пока смотрим, Алиса подробно все рассказывает с исторической точки зрения, обращая наше внимание на детали. Все четко, без воды! Мы в восторге! На любые наши просьбы, мы получали решение от Алисы, она была нашим Ангелом Хранителем в Сиане! Человек широкой души и с очень хорошей подачей материала об экспозиции. Никого другого искать не нужно! Только Алиса❤️

Алиса это свой человек в Сиане! Основное это, конечно же, экскурсия! все четко организовано, наполнено лайфхаками
Алиса это свой человек в Сиане! Основное это, конечно же, экскурсия! все четко организовано, наполнено лайфхаками
Алиса это свой человек в Сиане! Основное это, конечно же, экскурсия! все четко организовано, наполнено лайфхаками
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Сиань и его Терракотовая армия
Всё было отлично! Нам всё понравилось! Благодарю
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Спасибо большое, Алина! мы все в восторге от Вашей экскурсии. Знание темы, материала,истории,умение интересно рассказать -отметили все в нашей маленькой группе. Большой плюс за организацию самой экскурсии-грамотные локации во времени и пространстве. Рекомендую всем данную экскурсию и гида Алину!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Спасибо большое, Диана! экскурсия была интересна, познавательна. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Терракотовая армия в Сиане
Отличный гид и приятный молодой человек! Рассказывает интересно и не нудно,что очень важно! А главное ты не слушаешь монолог экскурсовода,а
читать дальшеуменьшить

вы задействованы в диологе- очень здорово! Говорили о многих интересных вещах и фактах! На все интересующие вопросы отвечал и не заучинными фразами,а со знанием дела,а задавали мы много разных вопросов)))). Так же посоветовал ресторан,где очень вкусная утка по пекински,да и вообще очень хорошее место! Всем рекомендую Арслана как гида.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Терракотовая армия в Сиане
Экскурсию для нас провел Азим. Что я могу сказать - очень образованный и деликатный молодой человек. Знает много интересных исторических
читать дальшеуменьшить

фактов, прекрасно ориентируется на местности. С нами на экскурсии было два ребенка - 9 и 12 лет и им также все безумно понравилось.

Вам был полезен этот отзыв?
Чертина
Терракотовая армия в Сиане
Нам проводил экскурсию Мекан: заранее связался, обговорили детали, предложил трансфер и посоветовал удобное время начала экскурсии.
Наши впечатления полностью совпали с
читать дальшеуменьшить

ожиданиями, Мекан рассказал историю, показал места с лучшим(удобным видом), интересные моменты. Также помог с сопутствующими(бытовыми) моментами путешествия, рассказал о ежедневной жизни местных жителей. Прекрасный рассказчик, приятный человек. Желаю успехов!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
хотелось бы указать пару нюансов, которые не минусы, но которые могут быть важными.

1) Программа разбита на две части, одна была
читать дальшеуменьшить

утром, вторая вечером. Утром стена и терракотовая армия, до жары, пара часов отдыха и уже вечером часов в 6 была дегустация пельменей и выступление. Так вышло даже лучше, чем если бы все было разом, но если планировали вечером что-то другое, можно не состыковаться по времени 2) Терракотовая армия это про очень много других туристов, толкотня, шум, гам. это не то место где можно спокойно, медитативно походить, тут придется постараться. У меня от бесконечного гвалта разболелась голова, но оно того стоило 3) Ольга, хорошо говорит по русски, это не на уровне носителя, поэтому могут быть какие-то моменты с недопониманием. Особенно если вы ничего не знаете об этих памятниках или истории про которую пойдет речь на экскурсии.

Далее плюсы 1) Ольга отлично все организовала, была доброжелательна, позитивна, отзывчивая и вся экскурсия прошла исключительно в доброжелательной атмосфере 2) Терракотовая армия прекрасна, а так же не менее прекрасен вид который открывается на горы 3) Дегустация пельменей выглядела дорого, 400 юаней, но когда я там побывал понял что оно стоило каждого юаня, впечатление останется у меня явно на долго 4) Если вы в Сиане первый раз, ненадолго или плохо владеете китайским, то экскурсия самый оптимальный и лучший способ осмотреть достопримечательности, своим ходом делать это долго и сложно.

Идеально если вас будут компания из 4 человек, тогда даже цена будет весьма приятной.

За экскурсию хочу сказать отдельное спасибо, остались только положительные впечатления

Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Терракотовая армия, древняя стена Сианя и банкет эпохи Тан
Здравстуйте,только приехали с экскурсии. Великлепно,бесплдобно. Наша гид Оля зает много и умеет это преподнести с большим с захватывающим интересом. Мы
читать дальшеуменьшить

с ними провели целый день. Сначала армия,а затем банкет и спектакль. Спектакль был не шоу,а отдельное музыкальное искусство. Это рассказ о судьбах народа в разные времена. Люди при помощи танца рассказывают о своей непростой судьбе в потоке времени. Особо хочется сказать о нашем современнике водителе и его боеаом коне. Машина солидная,сама знает себе цену,ведет ее водитель,думающий о ней и пассажирах. Мы качались гладко и плавно. Нас длвезли домой после прекрасного спектакля. Хороших вам клиентов,а Олечке - лучших слушателей!

Здравстуйте,только приехали с экскурсии. Великлепно,бесплдобно. Наша гид Оля зает много и умеет это преподнести с большим
Здравстуйте,только приехали с экскурсии. Великлепно,бесплдобно. Наша гид Оля зает много и умеет это преподнести с большим
Здравстуйте,только приехали с экскурсии. Великлепно,бесплдобно. Наша гид Оля зает много и умеет это преподнести с большим
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 316 отзывов в Сиани

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани

Самые популярные экскурсии в Сиани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29:
  1. Терракотовая армия в Сиане;
  2. Терракотовая армия: тайны древнего Китая;
  3. Тайна терракотовой армии;
  4. Сиань, его старые улочки и современная городская культура;
  5. Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в августе 2026
Сейчас в Сиани можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 190 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 316 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2026 год, 316 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь