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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от $225
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания в пределах города. Возм...
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайна терракотовой армии
Увидеть чудо Сианя и узнать, как и для чего оно возникло
Начало: У входа в Музей терракотовой армии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Узнать главное об истории Китая и удивиться его разнообразию - на прогулке с местной жительницей
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от $200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Увидеть главные сокровища города за 1 день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от $430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сианю: Мусульманский квартал и городская стена
Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные сооружения города
Начало: От отеля в пределах города
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Сиань: Терракотовая армия, древняя стена и дегустация пельменей
История императоров, культурные сокровища и гастрономические открытия
10 авг в 23:30
11 авг в 00:30
от $385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Раскрывая тайны древнего Сианя - колыбели китайской цивилизации
Познакомиться с городом, который сегодня называют китайской Кремниевой долиной
Начало: На ресепшене вашей гостиницы
Завтра в 15:30
25 авг в 15:00
от $190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Терракотовая армия, древняя стена Сианя и банкет эпохи Тан
История, археология и гастрономия - в одном маршруте на Mercedes бизнес-класса
10 авг в 23:30
11 авг в 00:00
от $465 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $445 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал
Пройти по главным местам древней столицы и разобраться, как жил город в эпоху династии Мин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
от $220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Один день в Сиане: Терракотовая армия, банкет пельменей и обзорная по городу
Познакомиться с наследием первого императора Китая и увидеть главные места древней столицы
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $380 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Путешествие в Сиань подарит вам уникальную возможность увидеть знаменитую Терракотовую армию и прогуляться по древней городской стене
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: как все начиналось?
Начало: Сиань
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Китайский театр теней: мастер-класс по сборке куклы в Сиане
С просмотром короткого представления и созданием собственного
Начало: У станции метро Yongningmen
10 авг в 11:30
11 авг в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Сиань изнутри: прогулка по скрытым кварталам
Традиции, ремёсла и аутентичная уличная жизнь
Начало: У метро «Сацзиньцяо»
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $310 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Атмосфера Сианя: боевое искусство, парк и чай
Почувствовать настоящий Китай
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сиань за один день: от городской стены до Танского квартала
Заглянуть в пагоду, перенестись в прошлое среди чайных и узнать, как строились крепости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Сианя к тропам над облаками: священная даосская гора Хуашань
Побывать на крутых вершинах - без изнурительного подъёма (билеты включены)
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $630 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сияющий Сиань: прогулка по вечернему городу
Ожившая история под звёздами и иллюминацией
Начало: По договорённости
Завтра в 11:30
10 авг в 00:30
от $218 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиань: мощь Терракотовой армии и романтика дворца Хуацин
Увидеть, понять и почувствовать историю Китая
Начало: Любое место в центре Сиань
13 авг в 11:30
15 авг в 10:00
от $460 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть
Прогуляться по главной пешеходной улице, увидеть театр теней и послушать народную оперу Хуаинь
Начало: У Барабанной башни
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от $200 за всё до 10 чел.
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5%
Мини-группа
до 5 чел.
Нетуристический Сиань: аутентичные памятники и кварталы
Погрузиться в историю древней столицы Китая и познакомиться с её религиями
Начало: На станции метро «Юннинмэн»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$283
$297 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцовые тайны и горные вершины древнего Сианя
Побывать у императорских источников и погрузиться в события эпохи Тан
Завтра в 09:00
25 авг в 09:00
от $198 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $225
$250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешком по городу, где сливаются эпохи - от династии Цинь до 21 века
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $285 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Великого шёлкового пути: обзорная экскурсия по Сианю
От древних крепостных стен до живых улиц Тан
Начало: Любое место в центре Сиань
13 авг в 11:30
14 авг в 09:00
от $460 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 20 мар 2026
Большое спасибо Алине Тепляковой за такую экскурсию. Всё было замечательно. Интересно рассказала, всё показала, объяснила и без спешки и суеты.
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Алиса это свой человек в Сиане! Основное это, конечно же, экскурсия! все четко организовано, наполнено лайфхаками как передвигаться в этом
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Всё было отлично! Нам всё понравилось! Благодарю
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Л
Спасибо большое, Алина! мы все в восторге от Вашей экскурсии. Знание темы, материала,истории,умение интересно рассказать -отметили все в нашей маленькой группе. Большой плюс за организацию самой экскурсии-грамотные локации во времени и пространстве. Рекомендую всем данную экскурсию и гида Алину!
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Л
Спасибо большое, Диана! экскурсия была интересна, познавательна. Всем рекомендую!
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М
Отличный гид и приятный молодой человек! Рассказывает интересно и не нудно,что очень важно! А главное ты не слушаешь монолог экскурсовода,а
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Н
Экскурсию для нас провел Азим. Что я могу сказать - очень образованный и деликатный молодой человек. Знает много интересных исторических
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Нам проводил экскурсию Мекан: заранее связался, обговорили детали, предложил трансфер и посоветовал удобное время начала экскурсии.
Наши впечатления полностью совпали с
Наши впечатления полностью совпали с
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А
хотелось бы указать пару нюансов, которые не минусы, но которые могут быть важными.
1) Программа разбита на две части, одна была
1) Программа разбита на две части, одна была
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Ж
Здравстуйте,только приехали с экскурсии. Великлепно,бесплдобно. Наша гид Оля зает много и умеет это преподнести с большим с захватывающим интересом. Мы
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Всего 316 отзывов в Сиани
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани
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