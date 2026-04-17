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утром, вторая вечером. Утром стена и терракотовая армия, до жары, пара часов отдыха и уже вечером часов в 6 была дегустация пельменей и выступление. Так вышло даже лучше, чем если бы все было разом, но если планировали вечером что-то другое, можно не состыковаться по времени 2) Терракотовая армия это про очень много других туристов, толкотня, шум, гам. это не то место где можно спокойно, медитативно походить, тут придется постараться. У меня от бесконечного гвалта разболелась голова, но оно того стоило 3) Ольга, хорошо говорит по русски, это не на уровне носителя, поэтому могут быть какие-то моменты с недопониманием. Особенно если вы ничего не знаете об этих памятниках или истории про которую пойдет речь на экскурсии.



Далее плюсы 1) Ольга отлично все организовала, была доброжелательна, позитивна, отзывчивая и вся экскурсия прошла исключительно в доброжелательной атмосфере 2) Терракотовая армия прекрасна, а так же не менее прекрасен вид который открывается на горы 3) Дегустация пельменей выглядела дорого, 400 юаней, но когда я там побывал понял что оно стоило каждого юаня, впечатление останется у меня явно на долго 4) Если вы в Сиане первый раз, ненадолго или плохо владеете китайским, то экскурсия самый оптимальный и лучший способ осмотреть достопримечательности, своим ходом делать это долго и сложно.



Идеально если вас будут компания из 4 человек, тогда даже цена будет весьма приятной.



За экскурсию хочу сказать отдельное спасибо, остались только положительные впечатления