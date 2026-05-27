Предлагаем вам погрузиться в удивительное искусство китайского театра теней. Вы посетите местную арт-студию, соберёте и распишете куклу, разберётесь в символике костюмов и узоров, которые их украшают. А затем превратитесь в настоящего артиста и устроите маленькое представление, управляя созданным вами персонажем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

В уютной арт-студии вы познакомитесь с историей китайского театра теней — культурного наследия с более чем тысячелетней историей.

Рассмотрите традиционных кукол для выступления вблизи и узнаете о техниках резьбы, раскрашивания и сборки. Углубитесь в символику персонажей и специфику их костюмов.

Под руководством мастера вы добавите красок к традиционным узорам костюма и соберёте подвижные соединения куклы. А после мастер-класса заберёте её с собой в качестве сувенира.

Посмотрите короткое представление и узнаете, как свет, музыка и повествование соединяются за экраном. Освоите базовые техники выступления: управление тростями для движения персонажей.

Встанете за экран и попробуете управлять собственной куклой при свете ламп. Почувствуете себя артистом и сделаете памятные фотографии.

