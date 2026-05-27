Китайский театр теней: мастер-класс по сборке куклы в Сиане

С просмотром короткого представления и созданием собственного
Предлагаем вам погрузиться в удивительное искусство китайского театра теней.

Вы посетите местную арт-студию, соберёте и распишете куклу, разберётесь в символике костюмов и узоров, которые их украшают.

А затем превратитесь в настоящего артиста и устроите маленькое представление, управляя созданным вами персонажем.
Описание мастер-класса

В уютной арт-студии вы познакомитесь с историей китайского театра теней — культурного наследия с более чем тысячелетней историей.

Рассмотрите традиционных кукол для выступления вблизи и узнаете о техниках резьбы, раскрашивания и сборки. Углубитесь в символику персонажей и специфику их костюмов.

Под руководством мастера вы добавите красок к традиционным узорам костюма и соберёте подвижные соединения куклы. А после мастер-класса заберёте её с собой в качестве сувенира.

Посмотрите короткое представление и узнаете, как свет, музыка и повествование соединяются за экраном. Освоите базовые техники выступления: управление тростями для движения персонажей.

Встанете за экран и попробуете управлять собственной куклой при свете ламп. Почувствуете себя артистом и сделаете памятные фотографии.

Организационные детали

  • Все материалы включены в стоимость
  • Во время мастер-класса вам будет предложен чайник китайского чая
  • Занятие проведёт мастер из нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник$255
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Yongningmen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

