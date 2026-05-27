Предлагаем замедлиться и прожить день так, как его проживают жители Сианя.
Вы познакомитесь с основами тайцзицюань — древнего боевого искусства, увидите, как проводят свободное время местные, и попробуете несколько сортов чая и поймёте, почему он — важная часть повседневной жизни.
Описание экскурсии
10:00–11:00 — мастер-класс по тайцзицюань
Вы познакомитесь с основами боевого искусства, которое сочетает принципы даосизма, работу с внутренней энергией и медитацию. Освоите несколько движений, узнаете о пользе тайцзицюань для здоровья и философии гармонии.
11:00–11:30 — дорога в городской парк
11:30–12:30 — прогулка в парке
Вы увидите повседневную жизнь горожан — как они занимаются спортом, танцуют, играют в настольные игры и гуляют со своими птицами.
12:30–13:30 — дорога на чайный рынок
13:30–14:30 — рынок и чайная дегустация
Вы побываете на мини-версии чайной церемонии, попробуете разные сорта чая, при желании сможете купить чай или фарфоровую посуду.
Организационные детали
- Мастер-класс оплачивается дополнительно — 50 юаней ($7,3) за чел. На мк допускаются только участники старше 18 лет
- По желанию можем перемещаться на метро или такси — детали и цены уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 199 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
