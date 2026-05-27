Предлагаем замедлиться и прожить день так, как его проживают жители Сианя. Вы познакомитесь с основами тайцзицюань — древнего боевого искусства, увидите, как проводят свободное время местные, и попробуете несколько сортов чая и поймёте, почему он — важная часть повседневной жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $200 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00–11:00 — мастер-класс по тайцзицюань

Вы познакомитесь с основами боевого искусства, которое сочетает принципы даосизма, работу с внутренней энергией и медитацию. Освоите несколько движений, узнаете о пользе тайцзицюань для здоровья и философии гармонии.

11:00–11:30 — дорога в городской парк

11:30–12:30 — прогулка в парке

Вы увидите повседневную жизнь горожан — как они занимаются спортом, танцуют, играют в настольные игры и гуляют со своими птицами.

12:30–13:30 — дорога на чайный рынок

13:30–14:30 — рынок и чайная дегустация

Вы побываете на мини-версии чайной церемонии, попробуете разные сорта чая, при желании сможете купить чай или фарфоровую посуду.

Организационные детали