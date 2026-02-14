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Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане

Увидеть главные сокровища города за 1 день
Вы рассмотрите самое красивое и важное в Сиане — от уже ставших легендарными терракотовых воинов и лошадей до захватывающих панорам с древней стены.

Мы расскажем, зачем императору Цинь Шихуанди глиняная армия и как в Китае появился буддизм, а ещё посоветуем лучшие рестораны для обеда.
5
10 отзывов
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане

Описание экскурсии

Трансфер из отеля (1 ч)

Встретимся в вашем отеле в центре Сианя и начнём наше путешествие.

Музей терракотовых воинов и лошадей (3 ч)

Это одно из величайших археологических открытий 20 века. Вы пройдёте по основным павильонам, услышите о судьбе императора Цинь Шихуанди, строительстве его мавзолея и значении тысяч глиняных солдат, лошадей и колесниц в натуральную величину.

Перерыв на обед в Сиане (1 ч 40 мин)

Мы порекомендуем популярные рестораны.

Храм Да Цыэнь и пагода Даянь (2 ч)

Вы посетите один из самых значимых буддийских храмов страны и осмотрите знаменитой пагоду. Узнаете о распространении буддизма в Китае, культурном расцвете эпохи Тан и религиозном значении этого места.

Древняя стена (1 ч)

Погуляете по хорошо сохранившейся городской стене и полюбуетесь панорамными видами на исторический центр и современную застройку.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер (встретим вас у отеля в пределах Третьей кольцевой дороги Сианя), входные билеты в музей, храм и на стену
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — по меню, подъём на пагоду — 25 юаней (~$3,5) за чел.
  • Экскурсию можно организовать без доплаты для большего количества человек — до 12
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 645 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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1
Сергей
Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий профессионализм и внимательность на всех этапах - от предварительного общения до личной встречи и
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проводов в конце тура. Мы чувствовали себя полностью спокойными и уверенными на протяжении всей поездки. Его рассказ о Терракотовой армии был подробным и очень познавательным - мы узнали гораздо больше, чем ожидали. Он также помог организовать посещение городской стены. Хотя времени было немного, Максим сделал всё возможное, чтобы наше впечатление было насыщенным и интересным. Очень рекомендуем!

Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий
Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий
Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий
Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий
Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий
Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий
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Алексей
очень познавательная и интересная экскурсия, гид все доступно объяснял, время пролетело незаметно
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Т
Заказывали экскурсию по нестандартному маршруту. Мавзолей Мавзолей Ханьянлин + музей провинции Шэньси. Особенно сложно было достать билеты в музей Шэньси. Многие гиды отказались. Но эти организаторы справились со всем превосходно.
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Постоянно были на связи, уточняли все детали. Экскурсия была организована с максимальным комфортом. Особая благодарность гиду Максиму. Он -настоящий знаток истории Китая и особенно города Сиань. Рассказывает очень увлекательно, с яркими примерами. С ним мы посетили места, которые не были включены в экскурсию, а также дополнительный музей. Видно, что Максим очень любит свой город и хочет чтобы он понравился гостям. Очень рекомендуем всем эту действительно профессиональную команду гидов для знакомства не только с Сианем, но и с другими городами Китая, так как у них широкий выбор экскурсий по всей стране

Лесли
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв!
Мы очень рады, что вам понравилась экскурсия и что нам удалось организовать посещение
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музея Шэньси и маршрута по вашим пожеланиям. Особенно приятно слышать ваши слова о Максиме — обязательно передадим ему вашу благодарность.
Спасибо за доверие и рекомендации нашей команды. Будем рады снова увидеть вас в Китае!

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Е
Были на майские праздники в музейном комплексе Терракотовая армия. Нас встретил трансфер с гидом Максимом в аэропорту, тк мы прилетели с Пекина. Максим хорошо и понятно говорит на русском языке,
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по дороге в музей провел нам обзорную экскурсию по городу. ТК мы попали в майские праздники народу в комплексе было очень много, везде очереди, но наш гид провел нас с другой стороны музея, где практически не было народа и мы смогли спокойно рассмотреть экспонаты. После экскурсии был очень вкусный обед на территории комплекса. Однозначно рекомендую к посещению.

Лесли
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы очень рады, что даже в период майских праздников вам удалось комфортно посетить Терракотовую армию и
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насладиться экскурсией. Отдельное спасибо за тёплые слова о Максиме — обязательно передадим ему вашу благодарность.
Будем рады снова видеть вас в Китае!

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В
Мия просто бомба(قنبلة)! Экскурсия начиналась с нашей незабываемой встречи, спускаясь в хол я почувствовал аромата ее духов, лучи солнца ярко ударили мне в глаза и тут появилась Мия. О Мия
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Мия - мама мия. Девушка сразу нас узнала и встретила с распростертыми объятиями. Мы не ожидали, что настолько молодая девушка может так провести экскурсию. Всё было четко и интересно, удобная машина и приятная атмосфера. Время пролетело быстро, огромное спасибо за впечатления мы в восторге. Посмотрели терракотовую армию и древнюю стену - это впечатлило больше всего.

Лесли
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой яркий и эмоциональный отзыв!
Нам очень приятно, что экскурсия с Мией произвела на вас такое сильное впечатление
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и запомнилась с первых минут встречи. Здорово, что вы отметили её профессионализм, лёгкость в общении и атмосферу во время поездки.
Отлично, что Терракотовая армия и древняя городская стена стали для вас самыми запоминающимися моментами — это действительно уникальные места.
Мия будет очень рада услышать ваши тёплые слова! Спасибо, что выбрали нас 🙌

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П
Был гид Максим. Экскурсия очень понравилась. Был выбран маршрут, чтобы минимизировать потери времени в пробках и очередях, несмотря на огромное количество туристов в китайские праздники. Максим очень хорошо владеет информацией по темам экскурсии. На все вопросы отвечал подробно и основательно. Очень понравились предусмотрительно купленные перекус и вода в машину.
Лесли
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы очень рады, что экскурсия с Максимом прошла так комфортно даже в праздничные дни. Ему будет очень приятно услышать ваши слова!
Спасибо, что отметили внимание к деталям — для нас это очень важно.
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