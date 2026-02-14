Вы рассмотрите самое красивое и важное в Сиане — от уже ставших легендарными терракотовых воинов и лошадей до захватывающих панорам с древней стены. Мы расскажем, зачем императору Цинь Шихуанди глиняная армия и как в Китае появился буддизм, а ещё посоветуем лучшие рестораны для обеда.

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за 1–2 человек или $225 за человека, если вас больше

от $570 за 1–2 человек или $225 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Трансфер из отеля (1 ч)

Встретимся в вашем отеле в центре Сианя и начнём наше путешествие.

Музей терракотовых воинов и лошадей (3 ч)

Это одно из величайших археологических открытий 20 века. Вы пройдёте по основным павильонам, услышите о судьбе императора Цинь Шихуанди, строительстве его мавзолея и значении тысяч глиняных солдат, лошадей и колесниц в натуральную величину.

Перерыв на обед в Сиане (1 ч 40 мин)

Мы порекомендуем популярные рестораны.

Храм Да Цыэнь и пагода Даянь (2 ч)

Вы посетите один из самых значимых буддийских храмов страны и осмотрите знаменитой пагоду. Узнаете о распространении буддизма в Китае, культурном расцвете эпохи Тан и религиозном значении этого места.

Древняя стена (1 ч)

Погуляете по хорошо сохранившейся городской стене и полюбуетесь панорамными видами на исторический центр и современную застройку.

Организационные детали