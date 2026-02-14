Вы рассмотрите самое красивое и важное в Сиане — от уже ставших легендарными терракотовых воинов и лошадей до захватывающих панорам с древней стены.
Мы расскажем, зачем императору Цинь Шихуанди глиняная армия и как в Китае появился буддизм, а ещё посоветуем лучшие рестораны для обеда.
Мы расскажем, зачем императору Цинь Шихуанди глиняная армия и как в Китае появился буддизм, а ещё посоветуем лучшие рестораны для обеда.
Описание экскурсии
Трансфер из отеля (1 ч)
Встретимся в вашем отеле в центре Сианя и начнём наше путешествие.
Музей терракотовых воинов и лошадей (3 ч)
Это одно из величайших археологических открытий 20 века. Вы пройдёте по основным павильонам, услышите о судьбе императора Цинь Шихуанди, строительстве его мавзолея и значении тысяч глиняных солдат, лошадей и колесниц в натуральную величину.
Перерыв на обед в Сиане (1 ч 40 мин)
Мы порекомендуем популярные рестораны.
Храм Да Цыэнь и пагода Даянь (2 ч)
Вы посетите один из самых значимых буддийских храмов страны и осмотрите знаменитой пагоду. Узнаете о распространении буддизма в Китае, культурном расцвете эпохи Тан и религиозном значении этого места.
Древняя стена (1 ч)
Погуляете по хорошо сохранившейся городской стене и полюбуетесь панорамными видами на исторический центр и современную застройку.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (встретим вас у отеля в пределах Третьей кольцевой дороги Сианя), входные билеты в музей, храм и на стену
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — по меню, подъём на пагоду — 25 юаней (~$3,5) за чел.
- Экскурсию можно организовать без доплаты для большего количества человек — до 12
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 645 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша поездка в Сиань стала по-настоящему незабываемой, во многом благодаря нашему гиду Максиму. Он проявил высокий профессионализм и внимательность на всех этапах - от предварительного общения до личной встречи и
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очень познавательная и интересная экскурсия, гид все доступно объяснял, время пролетело незаметно
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Т
Заказывали экскурсию по нестандартному маршруту. Мавзолей Мавзолей Ханьянлин + музей провинции Шэньси. Особенно сложно было достать билеты в музей Шэньси. Многие гиды отказались. Но эти организаторы справились со всем превосходно.
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв!
Мы очень рады, что вам понравилась экскурсия и что нам удалось организовать посещение
Мы очень рады, что вам понравилась экскурсия и что нам удалось организовать посещение
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Е
Были на майские праздники в музейном комплексе Терракотовая армия. Нас встретил трансфер с гидом Максимом в аэропорту, тк мы прилетели с Пекина. Максим хорошо и понятно говорит на русском языке,
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы очень рады, что даже в период майских праздников вам удалось комфортно посетить Терракотовую армию и
Мы очень рады, что даже в период майских праздников вам удалось комфортно посетить Терракотовую армию и
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В
Мия просто бомба(قنبلة)! Экскурсия начиналась с нашей незабываемой встречи, спускаясь в хол я почувствовал аромата ее духов, лучи солнца ярко ударили мне в глаза и тут появилась Мия. О Мия
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой яркий и эмоциональный отзыв!
Нам очень приятно, что экскурсия с Мией произвела на вас такое сильное впечатление
Нам очень приятно, что экскурсия с Мией произвела на вас такое сильное впечатление
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П
Был гид Максим. Экскурсия очень понравилась. Был выбран маршрут, чтобы минимизировать потери времени в пробках и очередях, несмотря на огромное количество туристов в китайские праздники. Максим очень хорошо владеет информацией по темам экскурсии. На все вопросы отвечал подробно и основательно. Очень понравились предусмотрительно купленные перекус и вода в машину.
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы очень рады, что экскурсия с Максимом прошла так комфортно даже в праздничные дни. Ему будет очень приятно услышать ваши слова!
Спасибо, что отметили внимание к деталям — для нас это очень важно.
Мы очень рады, что экскурсия с Максимом прошла так комфортно даже в праздничные дни. Ему будет очень приятно услышать ваши слова!
Спасибо, что отметили внимание к деталям — для нас это очень важно.
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