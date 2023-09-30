Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
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Описание
Что вас ожидает
Городская стена
Вы прогуляетесь по старинной городской стене 14 века, опоясывающей исторический центр. С внутренней стороны увидите древние кварталы Синая, с внешней — современные. Полюбуетесь могучими воротами и сторожевыми башнями, а также украшающими стену красными китайскими фонариками. Мы расскажем, как строилась стена, как менялся с годами её вид и какие важные события здесь происходили.
Музей терракотовой армии
В 1974 году местные крестьяне, выкапывая колодец, случайно нашли терракотовую армию — несколько тысяч гигантских глиняных воинов. Сегодня они считаются одной из главных достопримечательностей страны и помещены в специальный музей. Его мы и посетим! Вас удивит, с какими изяществом и старанием сделаны терракотовые воины: их лица, эмоции, причёски и одежда. Вы узнаете, кто и для чего их создал.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: городская стена — 54 юаня с человека, музей терракотовой армии — 126 юаней с человека
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.