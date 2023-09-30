Сиань — современный мегаполис и один из древнейших городов мира. Вы увидите, как история здесь переплетается с достижениями мировой цивилизации. Пройдёте по отреставрированной городской стене и насладитесь панорамами Сиани с разных ракурсов. А также побываете в легендарном музее терракотовой армии, расположенном в 40 км. от города.

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Описание

Что вас ожидает

Городская стена

Вы прогуляетесь по старинной городской стене 14 века, опоясывающей исторический центр. С внутренней стороны увидите древние кварталы Синая, с внешней — современные. Полюбуетесь могучими воротами и сторожевыми башнями, а также украшающими стену красными китайскими фонариками. Мы расскажем, как строилась стена, как менялся с годами её вид и какие важные события здесь происходили.

Музей терракотовой армии

В 1974 году местные крестьяне, выкапывая колодец, случайно нашли терракотовую армию — несколько тысяч гигантских глиняных воинов. Сегодня они считаются одной из главных достопримечательностей страны и помещены в специальный музей. Его мы и посетим! Вас удивит, с какими изяществом и старанием сделаны терракотовые воины: их лица, эмоции, причёски и одежда. Вы узнаете, кто и для чего их создал.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Транспорт включён в стоимость

Входные билеты оплачиваются дополнительно: городская стена — 54 юаня с человека, музей терракотовой армии — 126 юаней с человека

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.