Сиань и его Терракотовая армия

Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день

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Ответы на вопросы
Сиань — современный мегаполис и один из древнейших городов мира. Вы увидите, как история здесь переплетается с достижениями мировой цивилизации. Пройдёте по отреставрированной городской стене и насладитесь панорамами Сиани с разных ракурсов. А также побываете в легендарном музее терракотовой армии, расположенном в 40 км. от города.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань и его Терракотовая армия
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
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3
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4
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Городская стена

Вы прогуляетесь по старинной городской стене 14 века, опоясывающей исторический центр. С внутренней стороны увидите древние кварталы Синая, с внешней — современные. Полюбуетесь могучими воротами и сторожевыми башнями, а также украшающими стену красными китайскими фонариками. Мы расскажем, как строилась стена, как менялся с годами её вид и какие важные события здесь происходили.

Музей терракотовой армии

В 1974 году местные крестьяне, выкапывая колодец, случайно нашли терракотовую армию — несколько тысяч гигантских глиняных воинов. Сегодня они считаются одной из главных достопримечательностей страны и помещены в специальный музей. Его мы и посетим! Вас удивит, с какими изяществом и старанием сделаны терракотовые воины: их лица, эмоции, причёски и одежда. Вы узнаете, кто и для чего их создал.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: городская стена — 54 юаня с человека, музей терракотовой армии — 126 юаней с человека

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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