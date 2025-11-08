Мои заказы

Терракотовая армия в Сиане

Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Экскурсия к терракотовой армии в Сиане - это захватывающее путешествие в историю древнего Китая.

Посетители смогут увидеть ямы с воинами, элитные отряды и командный штаб, а также музей с артефактами эпохи
Цинь.

Узнайте, как 700 000 человек трудились над созданием гробницы почти 40 лет, и почему каждый воин имеет своё уникальное выражение лица.

Эта экскурсия станет незабываемым опытом для взрослых и детей от 8 лет, открывая тайны, которые скрывает нерушимая гробница императора

5
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальная терракотовая армия
  • 🗺️ Путешествие в эпоху Цинь
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Посещение музея-выставки
  • 🔍 Детали, которые легко упустить

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Терракотовой армии в Сиане - март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июне, июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но музеи обеспечивают прохладу. Зимой, в декабре, январе и феврале, холодно, но меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться историей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Терракотовая армия в Сиане© Арслан
Терракотовая армия в Сиане© Арслан
Терракотовая армия в Сиане© Арслан

Что можно увидеть

  • Яма №1
  • Яма №2
  • Командный штаб
  • Музей-выставка

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Яму №1 — самую масштабную с воинами, стоящими в боевом порядке.
  • Яму №2 — элитные отряды: лучники, кавалерия и колесницы.
  • Яму №3 — командный штаб терракотовой армии.
  • Музей-выставку с артефактами эпохи Цинь, реконструкциями оружия и образцами пигментов.

Вы узнаете:

  • Почему Цинь Шихуанди решил взять армию с собой в загробный мир.
  • Как 700 000 человек почти 40 лет строили гробницу.
  • Почему у каждого воина своё выражение лица.
  • Что скрывает нерушимая гробница императора.
  • Почему армию «похоронили» в беспорядке.
  • Как местные крестьяне случайно наткнулись на воинов.

Организационные детали

  • Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 8 лет.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 120 юаней за чел.
  • Всего пройдём 3–4 км. по территории. Раскопы расположены в разных павильонах. Пожилым людям или участникам с ограниченной подвижностью можно арендовать электрокар — 200 юаней за 1 час.

Как добраться:

  • До локации вы добираетесь самостоятельно. Путь в 40 км. от центра Сианя займёт 1–1,5 часа.
  • Можно доехать на такси — 150–200 юаней в одну сторону или на метро — 15 юаней за чел. в одну сторону.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арслан
Арслан — ваш гид в Сиани
Провёл экскурсии для 195 туристов
Почему стоит выбрать мои экскурсии: Живу в Сиане с 2017 года — я не просто гид, а человек, влюблённый в этот город и его историю. Родной русский язык — никакого «перевода с
китайского через английский». Живой, понятный и интересный рассказ без языкового барьера. Индивидуальный подход — помогу избежать толп, подскажу, где сделать лучшие фото, учту ваши пожелания по маршруту. Не просто экскурсия — погружение в эпоху. Вы увидите, как современный Китай связан с величием древней империи. Для меня это не просто работа — возможность разделить с вами восхищение этим уникальным местом. Готов показать Сиань таким, каким его полюбил я — городом, где история оживает на каждом шагу. А ещё я всегда рад подсказать лучшие места для продолжения дня после экскурсии — где вкусно поесть, что ещё посмотреть и как поймать самое красивое закатное освещение на стенах старого города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Терракотовая армия в Сиане (Александр)Терракотовая армия в Сиане (Александр)Терракотовая армия в Сиане (Александр)Терракотовая армия в Сиане (Asanov)Терракотовая армия в Сиане (Елена)Терракотовая армия в Сиане (Елена)Терракотовая армия в Сиане (Диана)Терракотовая армия в Сиане (Диана)Терракотовая армия в Сиане (Диана)Терракотовая армия в Сиане (Диана)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Alina)Терракотовая армия в Сиане (Светлана)Терракотовая армия в Сиане (Светлана)Терракотовая армия в Сиане (Светлана)Терракотовая армия в Сиане (Александра)Терракотовая армия в Сиане (Александра)Терракотовая армия в Сиане (Александра)Терракотовая армия в Сиане (Юлия)Терракотовая армия в Сиане (Юлия)Терракотовая армия в Сиане (Юлия)
Y
Yuriy
8 ноя 2025
Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.

Очень приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским
и английским языками.
Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание.
Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.

Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания.
Искренняя благодарность Азиму.

Гида рекомендуем.

Н
Наталья
5 ноя 2025
Два незабываемых дня в Сиане! Спасибо Арслану, что передал нам своему коллеге Азиму. От момента встречи с гидом Азимом до вечера второго дня — всё было продумано. Особенно впечатлила поездка
на экскурсию в комплекс терракотовой армии: масштаб и история, стоящая за каждым воином, буквально захватывают дух. Гид рассказывал не только факты, но и легенды, что добавило живости и глубины.
И показал нам другие локации, связанные с этим временем.
Также посетили мусульманский квартал и древнюю мечеть — атмосфера там по-настоящему колоритная.
Успели заглянуть и на Сианскую городскую стену — вид просто волшебные!
Организация прекрасна: транспорт, внимание к деталям и забота о нашем комфорте.
Наша поездка и пешие прогулки получились насыщенными, но при этом не утомительными. Сиань открылся нам во всём своём великолепии — спасибо Азиму за открытие этого удивительного города!

Ольга
Ольга
3 ноя 2025
Все было очень хорошо, как с точки зрения взаимодействия так и эмоциональным большой умничка) особенно после сравнения с другими экскурсиями по Китаю- он лучший!

Мы втроём были с совершенно разного возраста и пола и всем понравилось)

Это нескучный монолог диалог с другом)
Ну как будто окунулись в сказку про окаменевших Войнов Сианя….
Ольга
Ольга
28 окт 2025
Посетили терракотовую армию с Арсланом. Экскурсия проведена интересно, информативно и четко по расписанию. Все понравилось
А
Адина
27 окт 2025
Арслан, невероятно чуткий гид.
Сопроводил мою бабушку от и до, спасибо ему большое!
М
Михаил
24 окт 2025
👍
О
Оксана
24 окт 2025
Хочу поблагодарить Азима за превосходную экскурсию по Сианю!
С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление: встретил меня вовремя, был крайне вежлив и внимателен. Уже в
этот момент стало понятно, что экскурсия пройдёт на высоком уровне.
Азим оказался не просто гидом, а настоящим знатоком города. Он не просто показывал достопримечательности, а увлекательно рассказывал о них, делился интересными историческими фактами и местными легендами. Благодаря его рассказам древние памятники оживали, и я по-настоящему погрузилась в атмосферу Сианя.
Особенно ценю то, что Азим:
* внимательно относился к моим пожеланиям и учитывал все просьбы;
* не ограничивал по времени — мы могли задержаться у тех объектов, которые меня особенно заинтересовали;
* помимо туристических мест показал аутентичные закусочные и кафе, где можно попробовать настоящие местные блюда.
* Если вы планируете фотосессию в Китае и не знаете языка — смело обращайтесь к Азиму! Он не только нашёл для меня профессионального фотографа и визажиста с костюмами, но и сопровождал на протяжении всей съёмки, помогая с коммуникацией. Благодаря его поддержке я смогла получить удовольствие от процесса. Фотографии вышли потрясающими, а день запомнился как один из лучших в путешествии.
Однозначно рекомендую — он отлично знает город, умеет интересно рассказывать и заботится о комфорте туристов!

Анна
Анна
6 окт 2025
Было очень информативно, Арслан отличный организатор и экскурсовод. Координировал наши действия и давал подсказки, куда лучше пойти и что взять на память. В музее отлично ориентируется и знает самые интересные места и ракурсы.
С
Светлана
28 сен 2025
Были в Сиане трансфером всего 8 часов. И благодаря гиду Арслану успели посетить экскурсию Терракотовая армия. Опасалась, что мало времени для осмотра. Но гид Арслан нас успокоил, что все успеем,
постоянно был на связи, отвечал на все наши вопросы. Так и получилось! Арслан нас встретил в аэропорту, помог с багажом, купил билеты в музей и после экскурсии проводил на рейс. Очень интересно рассказывал, много информации, отвечал на все наши вопросы, и не только по экскурсии, очень грамотный, эрудированный, узнали много новых фактов о терракотовой армии. Были до самого закрытия музея. Спасибо большое, Арслан! Обязательно посетим Сиань еще раз и опять обратимся к Арслану для экскурсий по Сианю.

Я
Яна
27 сен 2025
Большое спасибо Арслану за наш день в Сиане! Мы были в Сиане трансфером 12 часов по дороге в Тайланд. Благодаря Арслану получилось провести день очень качественно. Это непередаваемо здорово когда рядом человек который не только рассказывает историю, но и решает все твои проблемы в пути. Арслан, еще раз спасибо!
О
Олег
22 сен 2025
Арслан, отлично провел экскурсию. Открытый, общительный молодой человек, помог сориентироваться в городе.
Александр
Александр
20 сен 2025
Все показал рассказал, помог с чемоданом, лучший гид который встречался за поездку.
Все показал рассказал, помог с чемоданом, лучший гид который встречался за поездку.
Е
Елена
10 сен 2025
Экскурсию для нас проводил другой гид, у Арслана не получилось и он заранее согласовал замену. Экскурсию для нас провел экскурсовод Азим. Азим встретил нас в гостинице и на такси мы
доехали до музея. По дороге и далее в музее он очень интересно рассказывал об императоре Цинь и создание Терракотовой армии. Гид постоянно интересовался, как мы себя чувствует, не устали мы, готовы продолжать осмотр дальше, на случай дождя взял с собой зонтики, но было солнце и он купил нам в подарок веера и воду, было очень приятно. Экскурсия получилась очень познавательной.

A
Asanov
10 сен 2025
Были в терракотовой армии в Сиань. Нам важно было посетить это чудо света с гидом, чтобы окунуться в историю Китая. С Арсланом было очень комфортно, мы обошли все доступные павильоны
терракотовой армии и посетили музей. Арслан очень подробно и интересно рассказал историю армии, а также Китая в частности. Отвечал на все наши возникшие в ходе экскурсии вопросы. Помимо этого, дал различные советы по нашему дальнейшему времяпрепровождению. Очень советуем его!!! Мы уверены, что запомним это экскурсию надолго.

Были в терракотовой армии в Сиань. Нам важно было посетить это чудо света с гидом, чтобы
Е
Елена
5 сен 2025
Спасибо огромное! Незабываемая поездка. Нам очень понравился наш гид-экскурсовод, он пунктуальный, коммуникабельный, внимательный, заботливый. Экскурсия на Терракотовую армию была интересная и нас сильно впечатлила. Невероятная, рассказанная Арсланом, история первого императора Китая. А также он помог нам по многим вопросам коммуникации в Сиане. Мы остались очень довольны. Всем рекомендуем воспользоваться его услугами.
Спасибо огромное! Незабываемая поездка. Нам очень понравился наш гид-экскурсовод, он пунктуальный, коммуникабельный, внимательный, заботливый. Экскурсия на

Входит в следующие категории Сиани

