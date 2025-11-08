Экскурсия к терракотовой армии в Сиане - это захватывающее путешествие в историю древнего Китая.
Посетители смогут увидеть ямы с воинами, элитные отряды и командный штаб, а также музей с артефактами эпохи
Посетители смогут увидеть ямы с воинами, элитные отряды и командный штаб, а также музей с артефактами эпохи
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальная терракотовая армия
- 🗺️ Путешествие в эпоху Цинь
- 👥 Индивидуальный подход
- 🏛️ Посещение музея-выставки
- 🔍 Детали, которые легко упустить
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Терракотовой армии в Сиане - март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июне, июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но музеи обеспечивают прохладу. Зимой, в декабре, январе и феврале, холодно, но меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться историей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Яма №1
- Яма №2
- Командный штаб
- Музей-выставка
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Яму №1 — самую масштабную с воинами, стоящими в боевом порядке.
- Яму №2 — элитные отряды: лучники, кавалерия и колесницы.
- Яму №3 — командный штаб терракотовой армии.
- Музей-выставку с артефактами эпохи Цинь, реконструкциями оружия и образцами пигментов.
Вы узнаете:
- Почему Цинь Шихуанди решил взять армию с собой в загробный мир.
- Как 700 000 человек почти 40 лет строили гробницу.
- Почему у каждого воина своё выражение лица.
- Что скрывает нерушимая гробница императора.
- Почему армию «похоронили» в беспорядке.
- Как местные крестьяне случайно наткнулись на воинов.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 8 лет.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 120 юаней за чел.
- Всего пройдём 3–4 км. по территории. Раскопы расположены в разных павильонах. Пожилым людям или участникам с ограниченной подвижностью можно арендовать электрокар — 200 юаней за 1 час.
Как добраться:
- До локации вы добираетесь самостоятельно. Путь в 40 км. от центра Сианя займёт 1–1,5 часа.
- Можно доехать на такси — 150–200 юаней в одну сторону или на метро — 15 юаней за чел. в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арслан — ваш гид в Сиани
Провёл экскурсии для 195 туристов
Почему стоит выбрать мои экскурсии: Живу в Сиане с 2017 года — я не просто гид, а человек, влюблённый в этот город и его историю. Родной русский язык — никакого «перевода с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Y
Yuriy
8 ноя 2025
Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.
Очень приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским
Очень приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским
Н
Наталья
5 ноя 2025
Два незабываемых дня в Сиане! Спасибо Арслану, что передал нам своему коллеге Азиму. От момента встречи с гидом Азимом до вечера второго дня — всё было продумано. Особенно впечатлила поездка
Ольга
3 ноя 2025
Все было очень хорошо, как с точки зрения взаимодействия так и эмоциональным большой умничка) особенно после сравнения с другими экскурсиями по Китаю- он лучший!
Мы втроём были с совершенно разного возраста и пола и всем понравилось)
Это нескучный монолог диалог с другом)
Ну как будто окунулись в сказку про окаменевших Войнов Сианя….
Мы втроём были с совершенно разного возраста и пола и всем понравилось)
Это нескучный монолог диалог с другом)
Ну как будто окунулись в сказку про окаменевших Войнов Сианя….
Ольга
28 окт 2025
Посетили терракотовую армию с Арсланом. Экскурсия проведена интересно, информативно и четко по расписанию. Все понравилось
А
Адина
27 окт 2025
Арслан, невероятно чуткий гид.
Сопроводил мою бабушку от и до, спасибо ему большое!
Сопроводил мою бабушку от и до, спасибо ему большое!
М
Михаил
24 окт 2025
👍
О
Оксана
24 окт 2025
Хочу поблагодарить Азима за превосходную экскурсию по Сианю!
С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление: встретил меня вовремя, был крайне вежлив и внимателен. Уже в
С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление: встретил меня вовремя, был крайне вежлив и внимателен. Уже в
Анна
6 окт 2025
Было очень информативно, Арслан отличный организатор и экскурсовод. Координировал наши действия и давал подсказки, куда лучше пойти и что взять на память. В музее отлично ориентируется и знает самые интересные места и ракурсы.
С
Светлана
28 сен 2025
Были в Сиане трансфером всего 8 часов. И благодаря гиду Арслану успели посетить экскурсию Терракотовая армия. Опасалась, что мало времени для осмотра. Но гид Арслан нас успокоил, что все успеем,
Я
Яна
27 сен 2025
Большое спасибо Арслану за наш день в Сиане! Мы были в Сиане трансфером 12 часов по дороге в Тайланд. Благодаря Арслану получилось провести день очень качественно. Это непередаваемо здорово когда рядом человек который не только рассказывает историю, но и решает все твои проблемы в пути. Арслан, еще раз спасибо!
О
Олег
22 сен 2025
Арслан, отлично провел экскурсию. Открытый, общительный молодой человек, помог сориентироваться в городе.
Александр
20 сен 2025
Все показал рассказал, помог с чемоданом, лучший гид который встречался за поездку.
Е
Елена
10 сен 2025
Экскурсию для нас проводил другой гид, у Арслана не получилось и он заранее согласовал замену. Экскурсию для нас провел экскурсовод Азим. Азим встретил нас в гостинице и на такси мы
A
Asanov
10 сен 2025
Были в терракотовой армии в Сиань. Нам важно было посетить это чудо света с гидом, чтобы окунуться в историю Китая. С Арсланом было очень комфортно, мы обошли все доступные павильоны
Е
Елена
5 сен 2025
Спасибо огромное! Незабываемая поездка. Нам очень понравился наш гид-экскурсовод, он пунктуальный, коммуникабельный, внимательный, заботливый. Экскурсия на Терракотовую армию была интересная и нас сильно впечатлила. Невероятная, рассказанная Арсланом, история первого императора Китая. А также он помог нам по многим вопросам коммуникации в Сиане. Мы остались очень довольны. Всем рекомендуем воспользоваться его услугами.
Входит в следующие категории Сиани
Похожие экскурсии из Сиани
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
26 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
$190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань - это место, где древняя история встречается с современностью. Прогуляйтесь по городской стене и откройте для себя тайны терракотовой армии
Начало: В центре города
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.