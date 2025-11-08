Экскурсия к терракотовой армии в Сиане - это захватывающее путешествие в историю древнего Китая.Посетители смогут увидеть ямы с воинами, элитные отряды и командный штаб, а также музей с артефактами эпохи

Цинь. Узнайте, как 700 000 человек трудились над созданием гробницы почти 40 лет, и почему каждый воин имеет своё уникальное выражение лица. Эта экскурсия станет незабываемым опытом для взрослых и детей от 8 лет, открывая тайны, которые скрывает нерушимая гробница императора

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Терракотовой армии в Сиане - март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июне, июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но музеи обеспечивают прохладу. Зимой, в декабре, январе и феврале, холодно, но меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться историей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.