Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
Мусульманский квартал Сианя - это уникальное место, где более 1300 лет живёт исламская община.
Здесь можно увидеть Великую мечеть, одну из старейших в Китае, и окунуться в атмосферу восточных рынков.
Также вас ждёт знакомство с Колокольной и Барабанной башнями, которые играли важную роль в жизни города.
Эти исторические памятники помогут лучше понять культурное наследие Сианя и его значение в истории Китая
3 отзыва
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения Мусульманского квартала и городской стены Сианя - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Весной и осенью температура позволяет наслаждаться прогулками без изнуряющей жары. Летом, в июле и августе, может быть слишком жарко, но при этом меньше туристов. Зимой, в декабре и январе, прохладно, но всё же можно насладиться атмосферой, если не боитесь холода.
Это сердце исламской культуры Сианя, где переплетаются китайские традиции и мусульманские. Вы заглянете на яркие рынки, где местные жители продают специи, ткани и традиционные изделия. А также оцените Великую мечеть — одну из старейших и крупнейших в Китае.
Исторические башни
Неподалёку от Мусульманского квартала находятся две старинные башни — мы обязательно до них дойдём. Я покажу вам Колокольную башню и расскажу о её роли в древности. А также Барабанную башню, которая использовалась для отсчёта времени и информировала жителей о наступлении ночи.
Городская стена Сианя
Взойдёте на монументальную городскую стену 14 века — одну из самых хорошо сохранившихся крепостных сооружений Китая. Возведённая при династии Мин, эта 12-метровая цитадель с мощными башнями и зубчатыми парапетами на протяжении веков защищала Сиань — древнюю столицу, начало Великого шёлкового пути.
Организационные детали
У городской стены можно арендовать велосипед, чтобы прокатиться по широким крепостным дорожкам
Берите с собой лёгкий перекус, воду, солнцезащитные очки, шляпу и обязательно солнцезащитный крем
Программу можно продлить за доплату. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Алина — ваш гид в Сиани
Провела экскурсии для 275 туристов
Я востоковед и китаист, проживаю в Сиане с 2017 года, открывая для гостей настоящие сокровища Сианя — от величественной Терракотовой армии до живых улочек старого города, где дышит прошлое и читать дальше
кипит современная жизнь. Я не просто изучила каждый уголок городских стен и тонкости буддийской архитектуры, но и прочувствовала пульс местных кварталов, научилась тонкостям китайского языка и традиционной кухни, а также поняла, что может заинтересовать каждого путешественника.
Говорю по-русски, по-китайски и по-английски, поэтому вы сможете расслабиться и полностью погрузиться в атмосферу, не думая ни о чём лишнем. Для меня каждая встреча — это новый сюжет, где я становлюсь вашим проводником, другом и рассказчиком, превращая обычную прогулку по Сианю в незабываемое приключение.
Доверьтесь мне — и вы увидите город моими глазами: искренне, глубоко и по-настоящему.
Елена
6 ноя 2025
Спасибо Алине за проведённый с нами целый день! Мы бронировали сразу 2 экскурсии в один день и не ошиблись. Алина показала нам сначала терракотовую армию, а затем исторический центр Сианя. Мы остались под впечатлением! ♡♡♡
Елена
6 мая 2025
Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен валюты, китайский язык свободный. Русский язык родной, родом из Краснодарского читать дальше
края. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Очень спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Огромное ей спасибо за первые дни проведенные нами в Китае, Сиане и Хуашане. Рекомендуем!
А
Алексей
25 мар 2025
Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные конфессии и проживают разные национальности. Посетили Барабанную и Колокольную башни. Впечатления только положительные. Алина дополнительно рассказала о других достопримечательностях, которые можно и нужно посетить в городе. Отлично. 5 звезд и наилучшие пожелания.