Мои заказы

Мусульманский квартал + городская стена Сианя

Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
Мусульманский квартал Сианя - это уникальное место, где более 1300 лет живёт исламская община.

Здесь можно увидеть Великую мечеть, одну из старейших в Китае, и окунуться в атмосферу восточных рынков.

Также вас ждёт знакомство с Колокольной и Барабанной башнями, которые играли важную роль в жизни города.

Эти исторические памятники помогут лучше понять культурное наследие Сианя и его значение в истории Китая
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть Великую мечеть
  • 🏯 Посетить Колокольную башню
  • 🎵 Узнать о Барабанной башне
  • 🛍️ Прогуляться по восточным рынкам
  • 📜 Погрузиться в историю Сианя

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Мусульманского квартала и городской стены Сианя - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Весной и осенью температура позволяет наслаждаться прогулками без изнуряющей жары. Летом, в июле и августе, может быть слишком жарко, но при этом меньше туристов. Зимой, в декабре и январе, прохладно, но всё же можно насладиться атмосферой, если не боитесь холода.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя© Алина
Мусульманский квартал + городская стена Сианя© Алина
Мусульманский квартал + городская стена Сианя© Алина
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Великая мечеть
  • Колокольная башня
  • Барабанная башня

Описание экскурсии

Мусульманский квартал

Это сердце исламской культуры Сианя, где переплетаются китайские традиции и мусульманские. Вы заглянете на яркие рынки, где местные жители продают специи, ткани и традиционные изделия. А также оцените Великую мечеть — одну из старейших и крупнейших в Китае.

Исторические башни

Неподалёку от Мусульманского квартала находятся две старинные башни — мы обязательно до них дойдём. Я покажу вам Колокольную башню и расскажу о её роли в древности. А также Барабанную башню, которая использовалась для отсчёта времени и информировала жителей о наступлении ночи.

Городская стена Сианя

Взойдёте на монументальную городскую стену 14 века — одну из самых хорошо сохранившихся крепостных сооружений Китая. Возведённая при династии Мин, эта 12-метровая цитадель с мощными башнями и зубчатыми парапетами на протяжении веков защищала Сиань — древнюю столицу, начало Великого шёлкового пути.

Организационные детали

  • У городской стены можно арендовать велосипед, чтобы прокатиться по широким крепостным дорожкам
  • Берите с собой лёгкий перекус, воду, солнцезащитные очки, шляпу и обязательно солнцезащитный крем
  • Программу можно продлить за доплату. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Сиани
Провела экскурсии для 275 туристов
Я востоковед и китаист, проживаю в Сиане с 2017 года, открывая для гостей настоящие сокровища Сианя — от величественной Терракотовой армии до живых улочек старого города, где дышит прошлое и
читать дальше

кипит современная жизнь. Я не просто изучила каждый уголок городских стен и тонкости буддийской архитектуры, но и прочувствовала пульс местных кварталов, научилась тонкостям китайского языка и традиционной кухни, а также поняла, что может заинтересовать каждого путешественника. Говорю по-русски, по-китайски и по-английски, поэтому вы сможете расслабиться и полностью погрузиться в атмосферу, не думая ни о чём лишнем. Для меня каждая встреча — это новый сюжет, где я становлюсь вашим проводником, другом и рассказчиком, превращая обычную прогулку по Сианю в незабываемое приключение. Доверьтесь мне — и вы увидите город моими глазами: искренне, глубоко и по-настоящему.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Елена
Елена
6 ноя 2025
Спасибо Алине за проведённый с нами целый день! Мы бронировали сразу 2 экскурсии в один день и не ошиблись. Алина показала нам сначала терракотовую армию, а затем исторический центр Сианя. Мы остались под впечатлением! ♡♡♡
Елена
Елена
6 мая 2025
Алина прекрасный организатор и неравнодушный человек. Помогла нам по всем вопросам пребывания в Сиане и его окрестностях, покупка билетов, обмен валюты, китайский язык свободный. Русский язык родной, родом из Краснодарского
читать дальше

края. Клиент ориентирована, слышит и учитывает запросы туристов, маршруты строит под запрос. Очень спокойная, уравновешенная, интересный рассказчик. Огромное ей спасибо за первые дни проведенные нами в Китае, Сиане и Хуашане. Рекомендуем!

А
Алексей
25 мар 2025
Отличная экскурсия. Алина заинтересовала знанием истории Сианя, развития шелкового пути и формирования современного облика города, в котором мирно развиваются разные конфессии и проживают разные национальности. Посетили Барабанную и Колокольную башни. Впечатления только положительные.
Алина дополнительно рассказала о других достопримечательностях, которые можно и нужно посетить в городе. Отлично. 5 звезд и наилучшие пожелания.

Входит в следующие категории Сиани

Похожие экскурсии из Сиани

Терракотовая армия в Сиане
Пешая
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань - это место, где древняя история встречается с современностью. Прогуляйтесь по городской стене и откройте для себя тайны терракотовой армии
Начало: В центре города
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Пешая
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
26 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
$190 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиани