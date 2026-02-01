Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
«10:45–12:00 — улица Пяти дорог»
1 мар в 10:00
5 мар в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие
Познакомиться с архитектурой Пяти великих проспектов и сделать сувенир со смыслом
Начало: В районе Пяти великих проспектов
«Пешком по Пяти великим проспектам (~1 ч)Прогуляемся по улицам квартала, который был сформирован британским градостроительным планированием начала 20 века»
9 фев в 10:00
10 фев в 10:00
от $245 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересное в центре Тяньцзиня
Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры
Начало: У вашего отеля в центре города
«Улица Древней культуры — Гувэньхуа Цзе»
10 фев в 09:00
11 фев в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тяньцзини в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тяньцзини
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Тяньцзини в феврале 2026
Сейчас в Тяньцзини в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 245 до 420.
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тяньцзини. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод