В одном путешествии — история, традиции и колорит Тяньцзиня. Мы посетим Фарфоровый дом с тысячами удивительных предметов, погуляем по району Удадао с европейскими зданиями и окунёмся в атмосферу старины на улице Гувэньхуа Цзе среди аутентичных магазинчиков и ароматов местной еды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фарфоровый дом

Здесь — тысячи старинных бутылок, тарелок и чаш и сотни фарфоровых скульптур. Вы рассмотрите стены с драконами, коллажи из фарфора и хрустальный агат. Услышите историю французского особняка и узнаете, кто и зачем превратил его в музей фарфора.

Пять великих проспектов — район Удадао

Вы прогуляетесь среди европейских зданий разных стилей, построенных в начале 20 века. Мы расскажем о культурной и исторической трансформации Тяньцзиня и о том, как меняется город сегодня.

Улица Древней культуры — Гувэньхуа Цзе

Колыбель народного искусства и традиций Тяньцзиня. В старинных магазинах продают изделия ручной работы, а в местных лавочках готовят аутентичные закуски. Неспешно прогуливаясь, вы узнаете о ремёслах и гастрономии города и изменениях в жизни китайского народа.

