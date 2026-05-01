В одном путешествии — история, традиции и колорит Тяньцзиня.
Мы посетим Фарфоровый дом с тысячами удивительных предметов, погуляем по району Удадао с европейскими зданиями и окунёмся в атмосферу старины на улице Гувэньхуа Цзе среди аутентичных магазинчиков и ароматов местной еды.
Описание экскурсии
Фарфоровый дом
Здесь — тысячи старинных бутылок, тарелок и чаш и сотни фарфоровых скульптур. Вы рассмотрите стены с драконами, коллажи из фарфора и хрустальный агат. Услышите историю французского особняка и узнаете, кто и зачем превратил его в музей фарфора.
Пять великих проспектов — район Удадао
Вы прогуляетесь среди европейских зданий разных стилей, построенных в начале 20 века. Мы расскажем о культурной и исторической трансформации Тяньцзиня и о том, как меняется город сегодня.
Улица Древней культуры — Гувэньхуа Цзе
Колыбель народного искусства и традиций Тяньцзиня. В старинных магазинах продают изделия ручной работы, а в местных лавочках готовят аутентичные закуски. Неспешно прогуливаясь, вы узнаете о ремёслах и гастрономии города и изменениях в жизни китайского народа.
Организационные детали
- Едем на такси за наш счёт
- Дополнительные расходы: вход в Фарфоровый дом — 50 юаней (~$7) за чел., обед и личные покупки — по желанию
- Точный тайминг зависит от вашего темпа и дорожной ситуации
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Тяньцзини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 224 туристов
Я живу в Пекине и отлично его знаю. Работаю гидом много лет. Люблю свою родину и владею собственной туристической сетью. Вместе со своей командой могу организовать экскурсии по Пекину и другим городам Китая для русскоязычных путешественников. Наш девиз — наслаждаться путешествиями, наслаждаться жизнью!
