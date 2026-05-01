Погрузитесь в историю и творческий дух Тяньцзиня! Сначала вы прогуляетесь по европейским улицам Пяти великих проспектов, слушая рассказы о знаменитых жителях и архитектуре.
А потом создадите изделие, вдохновлённое природой и цикличностью жизни, на экологическом мастер-классе в Planet Picks Studio.
А потом создадите изделие, вдохновлённое природой и цикличностью жизни, на экологическом мастер-классе в Planet Picks Studio.
Описание мастер-класса
Пешком по Пяти великим проспектам (~1 ч)
Прогуляемся по улицам квартала, который был сформирован британским градостроительным планированием начала 20 века. Вы узнаете, как архитектурный порядок отражал образ жизни иностранцев, что жили здесь, увидите особняки разных стилей и услышите истории известных людей.
Экологичный мастер-класс в Planet Picks Studio (~2 ч)
Вы погрузитесь в творчество с экологическим смыслом. Все материалы — натуральные или переработанные, а каждая работа отражает принципы zero waste. На ваш выбор — одна или две активности:
- текстильное творчество — украшение одежды и сумок
- апсайклинг из дерева — создание украшений или сувениров из липы и сосны
- апсайклинг старых вещей — превращение старой одежды в новые аксессуары
- поделки из природных материалов — работа с кофейной гущей, листьями и растительными волокнами для биоразлагаемых изделий
Организационные детали
- На мастер-классе мы предложим вам один напиток
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек — до 12
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Пяти великих проспектов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Тяньцзини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Входит в следующие категории Тяньцзини
Похожие экскурсии на «Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие»
Индивидуальная
до 5 чел.
Первая встреча с Тяньцзинем
Китайский сад, набережная Хайхэ, итальянская концессия и народные промыслы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тяньцзинь: город контрастов
Обзорная прогулка от старинных кварталов до огней набережной Хайхэ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу
А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
от $465 за человека
от $245 за человека