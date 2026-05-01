Погрузитесь в историю и творческий дух Тяньцзиня! Сначала вы прогуляетесь по европейским улицам Пяти великих проспектов, слушая рассказы о знаменитых жителях и архитектуре. А потом создадите изделие, вдохновлённое природой и цикличностью жизни, на экологическом мастер-классе в Planet Picks Studio.

Описание мастер-класса

Пешком по Пяти великим проспектам (~1 ч)

Прогуляемся по улицам квартала, который был сформирован британским градостроительным планированием начала 20 века. Вы узнаете, как архитектурный порядок отражал образ жизни иностранцев, что жили здесь, увидите особняки разных стилей и услышите истории известных людей.

Экологичный мастер-класс в Planet Picks Studio (~2 ч)

Вы погрузитесь в творчество с экологическим смыслом. Все материалы — натуральные или переработанные, а каждая работа отражает принципы zero waste. На ваш выбор — одна или две активности:

текстильное творчество — украшение одежды и сумок

апсайклинг из дерева — создание украшений или сувениров из липы и сосны

апсайклинг старых вещей — превращение старой одежды в новые аксессуары

поделки из природных материалов — работа с кофейной гущей, листьями и растительными волокнами для биоразлагаемых изделий

Организационные детали