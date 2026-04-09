Приглашаем вас в единственное место в Китае, где можно пройтись по Европе: не зря Тяньцзинь называют маленьким Парижем Поднебесной.
После прогулки по колониальным улицам вы окажетесь в старом китайском квартале с пагодами и чайными лавками, погуляете вдоль реки Хайхэ (или прокатитесь по ней на лодке) и подниметесь на колесо обозрения Tianjin Eye — символ Тяньцзиня.
После прогулки по колониальным улицам вы окажетесь в старом китайском квартале с пагодами и чайными лавками, погуляете вдоль реки Хайхэ (или прокатитесь по ней на лодке) и подниметесь на колесо обозрения Tianjin Eye — символ Тяньцзиня.
Описание экскурсии
9:30–10:30 — площадь Итальянской концессии
Прогулка по кварталу, построенному итальянцами в начале 20 века.
10:45–12:00 — улица Пяти дорог
Район британской концессии с особняками колониальной эпохи.
12:15–13:30 — обед в ресторане традиционной кухни Тяньцзиня
13:45–15:00 — древний культурный квартал
Традиционная архитектура династии Цин; сувениры, чайные, храм Небесного Императора.
15:15–16:30 — прогулка вдоль реки Хайхэ
Мосты, небоскрёбы и европейские фасады вдоль воды. Можно взять небольшую речную прогулку на лодке (около 40 мин).
17:00–18:00 — колесо обозрения Tianjin Eye
Колесо стоит прямо на мосту. С него открывается панорамный вид на старый и новый Тяньцзинь.
При желании можем посетить Фарфоровый дом — необычный музей-особняк, известный фасадами и интерьером, украшенными тысячами фарфоровых осколков, ваз и керамических изделий.
Во время экскурсии
- Вы узнаете, что этот город — не просто порт рядом с Пекином, а единственное место Китая, где его итсория тесно переплелась с культурой Запада
- Прогуляетесь по улицам бывших французских, британских и итальянских кварталов и увидите, как европейские особняки соседствуют с традиционными китайскими храмами
- Познакомитесь с живыми традициями — чайной культурой, каллиграфией, старинными ремёслами и верованиями.
- За обедом попробуете знаменитые баоцзы «Гоубули» и другие блюда, которые отражают характер местных жителей — простых, весёлых и изобретательных
Организационные детали
- По Тяньцзиню передвигаемся пешком и на такси
- Возможен выезд из Пекина — отправляемся на скоростном поезде. Время в пути — 20–30 мин. Билеты на поезд вы оплачиваете за себя и за гида
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (в том числе за гида)
- Скоростной поезд Пекин — Тяньцзинь — 54,5 юаня ($7,5)
- Обед (по желанию)
- Колесо обозрения:
— дневной билет — 78 юаней ($11)
— вечерний билет — 100 юаней ($14)
- Прогулка на лодке (по желанию):
— дневной билет — 80 юаней ($11)
— ночной билет — 108 юаней ($15)
- Фарфоровый дом (по желанию) — 50 юаней ($7)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Тяньцзини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 230 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по всем достопримечательностям города, погрузила в его историю, рассказала о традициях, накормила вкусным обедом в
+2
Анна
Ответ организатора:
Дорогая Анастасия, спасибо большое за такие слова!
Была очень рада знакомству с вами и вашей семьей! С удовольствием проведу для вас другие экскурсии по Пекину и ближайшим городам!
Приятных вам путешествий! Ждём вас снова в Китае!:)
Была очень рада знакомству с вами и вашей семьей! С удовольствием проведу для вас другие экскурсии по Пекину и ближайшим городам!
Приятных вам путешествий! Ждём вас снова в Китае!:)
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А
спасибо большое за экскурсию. с нами была гид Екатерина, все очень интересно нам рассказывала, отвечала на наши вопросы, и город очень красивый, рекомендую обязательно к посещению, с гидом экскурсия будет еще интереснее, есть возможность не только посмотреть на красоту города, но и узнать его историю.
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