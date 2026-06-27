читать дальше уменьшить очень красивый, рекомендую обязательно к посещению, с гидом экскурсия будет еще интереснее, есть возможность не только посмотреть на красоту города, но и узнать его историю.

спасибо большое за экскурсию. с нами была гид Екатерина, все очень интересно нам рассказывала, отвечала на наши вопросы, и город