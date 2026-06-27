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Экскурсии в Тяньцзини

Найдено 6 экскурсий в Тяньцзини на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от $285 за всё до 3 чел.
Первая встреча с Тяньцзинем
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Первая встреча с Тяньцзинем
Китайский сад, набережная Хайхэ, итальянская концессия и народные промыслы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от $280 за всё до 5 чел.
Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие
Познакомиться с архитектурой Пяти великих проспектов и сделать сувенир со смыслом
Начало: В районе Пяти великих проспектов
Завтра в 11:30
10 авг в 10:00
от $270 за всё до 2 чел.
Тяньцзинь: город контрастов
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тяньцзинь: город контрастов
Обзорная прогулка от старинных кварталов до огней набережной Хайхэ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу
А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $475 за всё до 2 чел.
Интересное в центре Тяньцзиня
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересное в центре Тяньцзиня
Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры
Начало: У вашего отеля в центре города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $622 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
спасибо большое за экскурсию. с нами была гид Екатерина, все очень интересно нам рассказывала, отвечала на наши вопросы, и город
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очень красивый, рекомендую обязательно к посещению, с гидом экскурсия будет еще интереснее, есть возможность не только посмотреть на красоту города, но и узнать его историю.

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В
Первая встреча с Тяньцзинем
Всё хорошо организовано. Гид Алексей был нашим проводником к достопримечательностям Тянцзиня, учёл все наши «хотелки». Не навязывал посещение разных минишопов.
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Информации не много, но для первого раза достаточно, задавайте вопросы- дадут ответы) В целом всё понравилось. Иногда приходилось долго ждать машину на солнце, но это трафик города.

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А
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по всем достопримечательностям города, погрузила
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в его историю, рассказала о традициях, накормила вкусным обедом в местном ресторане. Кроме того, обладая глубокими знаниями в истории востока и Китая, провела виртуальную экскурсию по Запретному городу, которую, к сожалению, мы не получили накануне на экскурсии другого гида.
Благодарим за отличный день!

Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по+6
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по
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Всего 3 отзыва в Тяньцзини

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Тяньцзини

Самые популярные экскурсии в Тяньцзини
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной;
  2. Первая встреча с Тяньцзинем;
  3. Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие;
  4. Тяньцзинь: город контрастов;
  5. Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу.
Сколько стоит экскурсия по Тяньцзини в августе 2026
Сейчас в Тяньцзини можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 270 до 622. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тяньцзини (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год, 3 ⭐ отзыва, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь