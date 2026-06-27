Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от $285 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первая встреча с Тяньцзинем
Китайский сад, набережная Хайхэ, итальянская концессия и народные промыслы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от $280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие
Познакомиться с архитектурой Пяти великих проспектов и сделать сувенир со смыслом
Начало: В районе Пяти великих проспектов
Завтра в 11:30
10 авг в 10:00
от $270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тяньцзинь: город контрастов
Обзорная прогулка от старинных кварталов до огней набережной Хайхэ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу
А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $475 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересное в центре Тяньцзиня
Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры
Начало: У вашего отеля в центре города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $622 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
спасибо большое за экскурсию. с нами была гид Екатерина, все очень интересно нам рассказывала, отвечала на наши вопросы, и город
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В
Всё хорошо организовано. Гид Алексей был нашим проводником к достопримечательностям Тянцзиня, учёл все наши «хотелки». Не навязывал посещение разных минишопов.
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А
Великолепная экскурсия! Прекрасная Анна! Мы чувствовали себя очень спокойно рядом с ней. Анна провела нас по всем достопримечательностям города, погрузила
+6
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Всего 3 отзыва в Тяньцзини
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Ответы на вопросы от путешественников по Тяньцзини
Самые популярные экскурсии в Тяньцзини
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