Индивидуальная
до 4 чел.
Тяньцзинь: город контрастов
Обзорная прогулка от старинных кварталов до огней набережной Хайхэ
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
1 мар в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
1 мар в 10:00
5 мар в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересное в центре Тяньцзиня
Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры
Начало: У вашего отеля в центре города
2 мар в 09:30
3 мар в 08:00
$424 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тяньцзини в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тяньцзини
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Тяньцзини в феврале 2026
Сейчас в Тяньцзини в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 424.
Экскурсии на русском языке в Тяньцзини (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель