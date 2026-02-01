Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Тяньцзини на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Тяньцзинь: город контрастов Обзорная прогулка от старинных кварталов до огней набережной Хайхэ Начало: У вашего отеля $300 за всё до 4 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й $250 за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Интересное в центре Тяньцзиня Фарфоровый дом, Пять великих проспектов и улица Древней культуры Начало: У вашего отеля в центре города $424 за всё до 5 чел.

