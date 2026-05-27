Тяньцзинь — один из самых необычных городов Китая, где европейская архитектура начала 20 века соседствует с традиционными китайскими кварталами.
Вы прогуляетесь по району «Пять улиц», посетите древний культурный район и завершите путешествие атмосферным круизом по реке Хайхэ.
Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет открыть для себя другой Китай — элегантный, многослойный и неожиданный.
Вы прогуляетесь по району «Пять улиц», посетите древний культурный район и завершите путешествие атмосферным круизом по реке Хайхэ.
Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет открыть для себя другой Китай — элегантный, многослойный и неожиданный.
Описание экскурсии
9:00 — район «Пять улиц»
Прогулка по историческому кварталу с европейской архитектурой начала 20 века. Особняки в английском, французском и итальянском стилях, уютные аллеи и атмосфера старого Тяньцзиня.
12:00 — обед в ресторане
С блюдами европейской и русской кухни (по желанию).
14:00 — итальянский район
Единственный в Китае итальянский исторический квартал: площадь Марко Поло, старинные здания, кафе и магазины.
16:30 — древний культурный квартал
Традиционная китайская архитектура, сувенирные лавки и местные угощения. Посещение храма Богини Моря — одного из старейших в регионе.
19:00 — круиз по реке Хайхэ
Вечерняя прогулка с видами на мосты и набережные. В это время город особенно красив благодаря подсветке.
20:00 — ужин в русском ресторане
Борщ, шашлык, вареники и живая музыка в русском стиле (по желанию).
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане. Детских кресел нет
- Обед и ужин оплачиваются отдельно по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Тяньцзини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 813 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей,
Входит в следующие категории Тяньцзини
Похожие экскурсии на «Тяньцзинь: город контрастов»
Индивидуальная
до 5 чел.
Первая встреча с Тяньцзинем
Китайский сад, набережная Хайхэ, итальянская концессия и народные промыслы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тяньцзинь - маленький Париж Поднебесной
Увидеть три эпохи в одном городе: древний Китай, колониальный 20 век и футуристический 21-й
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Прогулка по центру Тяньцзиня и экологичное рукоделие
Познакомиться с архитектурой Пяти великих проспектов и сделать сувенир со смыслом
Начало: В районе Пяти великих проспектов
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
от $245 за человека
Индивидуальная
Культурный Тяньцзинь: древний город Янлюцин, особняк Ши и рынок Дажигу
А также мастер-класс по вырезанию из бумаги, посещение Музея почты и Музея банка
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от $465 за человека
от $350 за экскурсию