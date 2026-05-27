Тяньцзинь — один из самых необычных городов Китая, где европейская архитектура начала 20 века соседствует с традиционными китайскими кварталами. Вы прогуляетесь по району «Пять улиц», посетите древний культурный район и завершите путешествие атмосферным круизом по реке Хайхэ. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет открыть для себя другой Китай — элегантный, многослойный и неожиданный.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $350 за экскурсию

9:00 — район «Пять улиц»

Прогулка по историческому кварталу с европейской архитектурой начала 20 века. Особняки в английском, французском и итальянском стилях, уютные аллеи и атмосфера старого Тяньцзиня.

12:00 — обед в ресторане

С блюдами европейской и русской кухни (по желанию).

14:00 — итальянский район

Единственный в Китае итальянский исторический квартал: площадь Марко Поло, старинные здания, кафе и магазины.

16:30 — древний культурный квартал

Традиционная китайская архитектура, сувенирные лавки и местные угощения. Посещение храма Богини Моря — одного из старейших в регионе.

19:00 — круиз по реке Хайхэ

Вечерняя прогулка с видами на мосты и набережные. В это время город особенно красив благодаря подсветке.

20:00 — ужин в русском ресторане

Борщ, шашлык, вареники и живая музыка в русском стиле (по желанию).

