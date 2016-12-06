Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие из Кито в Отавало интересно не только тем, что вы сможете сразу и «скопом» купить сувениры 🎁 для всех родных и близких — ведь именно в этом индейском городке находится огромный рынок декоративных и ремесленных изделий, известный во всей Латинской Америке.

Отавало интересен не только рынком! Здесь можно своими глазами увидеть, каким образом южноамериканские индейцы смогли «встроиться» в современную цивилизацию и, пользуясь ее плодами, вместе с тем не потеряли свои культурные особенности и не стали туристическим аттракционом.

К тому же вокруг Отавало есть масса живописных природных достопримечательностей: это и эвкалиптовый светлый лес 🌳 с расположенным в нем водопадом Пегуче, и высокогорное «черное» озеро Моханда, и красивый вулкан Имбабура, у подножия которого тоже есть озеро, на этот раз обычное, синее, но зато судоходное и с огромным количеством форели. Ее (форель) подают здесь же, в прибрежных ресторанах.

Кому нравится хэнд-мейд, необычная одежда и предметы интерьера, тому будет любопытно посетить «деревянный» поселок Сан-Антонио или «кожаную» деревню Котакачи, рядом с которой расположено очень интересное вулканическое озеро Куйкоча. Оно представляет собой заваленный породой кратер огромного вулкана: до сих пор здесь можно увидеть, как со дна (и дно ли это?) на поверхность воды поднимают пузырчатые струйки подземных газов.

На «закуску» можно съездить в колониальный город 🏙️ Ибарра со славной военной историей 📖 и множеством архитектурных достопримечательностей 🏛️ «испанской эпохи». А на обратном пути в Кито обязательно стоит остановиться в поселке Кайамбе. Если повезет, можно будет увидеть и снежную шапку вулкана, давшего название и деревне, и окружающему ее заповеднику. Ну, а если вулкан «открываться» не хочет, можно просто посидеть в придорожном кафе и обязательно заказать местное печенье «бискочос» с горячим шоколадом.