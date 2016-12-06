Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

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Эквадор: Индейский город Отавало и его окрестности

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Эквадор: Индейский город Отавало и его окрестности
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $250 за человека

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Эквадор: Индейский город Отавало и его окрестности
Эквадор: Индейский город Отавало и его окрестности
Путешествие из Кито в Отавало интересно не только тем, что вы сможете сразу и «скопом» купить сувениры 🎁 для всех родных и близких — ведь именно в этом индейском городке находится огромный рынок декоративных и ремесленных изделий, известный во всей Латинской Америке.
Отавало интересен не только рынком! Здесь можно своими глазами увидеть, каким образом южноамериканские индейцы смогли «встроиться» в современную цивилизацию и, пользуясь ее плодами, вместе с тем не потеряли свои культурные особенности и не стали туристическим аттракционом.
К тому же вокруг Отавало есть масса живописных природных достопримечательностей: это и эвкалиптовый светлый лес 🌳 с расположенным в нем водопадом Пегуче, и высокогорное «черное» озеро Моханда, и красивый вулкан Имбабура, у подножия которого тоже есть озеро, на этот раз обычное, синее, но зато судоходное и с огромным количеством форели. Ее (форель) подают здесь же, в прибрежных ресторанах.
Кому нравится хэнд-мейд, необычная одежда и предметы интерьера, тому будет любопытно посетить «деревянный» поселок Сан-Антонио или «кожаную» деревню Котакачи, рядом с которой расположено очень интересное вулканическое озеро Куйкоча. Оно представляет собой заваленный породой кратер огромного вулкана: до сих пор здесь можно увидеть, как со дна (и дно ли это?) на поверхность воды поднимают пузырчатые струйки подземных газов.
На «закуску» можно съездить в колониальный город 🏙️ Ибарра со славной военной историей 📖 и множеством архитектурных достопримечательностей 🏛️ «испанской эпохи». А на обратном пути в Кито обязательно стоит остановиться в поселке Кайамбе. Если повезет, можно будет увидеть и снежную шапку вулкана, давшего название и деревне, и окружающему ее заповеднику. Ну, а если вулкан «открываться» не хочет, можно просто посидеть в придорожном кафе и обязательно заказать местное печенье «бискочос» с горячим шоколадом.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Эквадор: Индейский город Отавало и его окрестности
Эквадор: Индейский город Отавало и его окрестности

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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