Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Эквадор — горная страна с большим количеством вулканов, и не удивительно, что здесь очень много целебных термальных источников. Некоторые из них уже превратились в место паломничества любителей оздоровительных и SPA-процедур.

Среди таких комплексов выгодно выделяется комплекс в Папальякте. Во-первых, бассейны построены таким образом, что даже занимаясь профилактикой заболеваний кожи, костей и суставов (а именно от них помогают здешние воды), гости Папальякты могут любоваться замечательными горными ⛰️ пейзажами. Во-вторых, цена довольно демократична, особенно если сравнить с другими подобными заведениями и с услугами, которые те предоставляют.

Есть и лучше, есть и хуже, но Папальякта — весьма удачный вариант для совмещения интересной экскурсии 🧭 и расслабленного отдыха.

При желании здесь можно остаться на ночь, предпринять поездку в тропический дождевой лес 🌳 в Тену и Миссуалли или пойти в интересный трекинг по расположенному рядом заповеднику Кока-Кайамбе.