Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

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Эквадор: Термальные источники Папальякта

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Эквадор: Термальные источники Папальякта
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $150 за человека

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Эквадор: Термальные источники Папальякта
Эквадор: Термальные источники Папальякта
Эквадор — горная страна с большим количеством вулканов, и не удивительно, что здесь очень много целебных термальных источников. Некоторые из них уже превратились в место паломничества любителей оздоровительных и SPA-процедур.
Среди таких комплексов выгодно выделяется комплекс в Папальякте. Во-первых, бассейны построены таким образом, что даже занимаясь профилактикой заболеваний кожи, костей и суставов (а именно от них помогают здешние воды), гости Папальякты могут любоваться замечательными горными ⛰️ пейзажами. Во-вторых, цена довольно демократична, особенно если сравнить с другими подобными заведениями и с услугами, которые те предоставляют.
Есть и лучше, есть и хуже, но Папальякта — весьма удачный вариант для совмещения интересной экскурсии 🧭 и расслабленного отдыха.
При желании здесь можно остаться на ночь, предпринять поездку в тропический дождевой лес 🌳 в Тену и Миссуалли или пойти в интересный трекинг по расположенному рядом заповеднику Кока-Кайамбе.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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