Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

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Эквадор: Вулкан Котопакси и озеро Килотоа

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Эквадор: Вулкан Котопакси и озеро Килотоа
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $268 за человека

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Эквадор: Вулкан Котопакси и озеро Килотоа
Эквадор: Вулкан Котопакси и озеро Килотоа
Несколько экстремальная поездка по окрестностям Кито, особенно если вы решите добраться до ледников вулкана Котопакси) Это возможно, если позволяют погодные условия и физическая подготовка, это настоящее приключение и там очень красиво!
Однако если даже вулкан, который обитавшие здесь индейцы когда-то считали своим богом (и, надо сказать, бог и в то время не отличался хорошим характером), угрюмо спрятался за тучами, не беда! Можно прогуляться 👣 в красивом одноименном национальном парке 🌳, а потом поехать Дорогой Вулканов к живописному чуду природу — вулканическому озеру Килотоа.
По пути мы проедем множество самобытных индейских деревушек, где можно остановиться, поболтать с местными жителями, пофотографировать их и попробовать местные национальные блюда. И дальше спуститься к озеру, которое с высоты кажется идеальным кругом, вырезанным из скал гигантскими ножницами.
На самом деле, это затопленный грунтовыми и дождевыми водами кратер огромного вулкана.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Эквадор: Вулкан Котопакси и озеро Килотоа

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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