Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Несколько экстремальная поездка по окрестностям Кито, особенно если вы решите добраться до ледников вулкана Котопакси) Это возможно, если позволяют погодные условия и физическая подготовка, это настоящее приключение и там очень красиво!

Однако если даже вулкан, который обитавшие здесь индейцы когда-то считали своим богом (и, надо сказать, бог и в то время не отличался хорошим характером), угрюмо спрятался за тучами, не беда! Можно прогуляться 👣 в красивом одноименном национальном парке 🌳, а потом поехать Дорогой Вулканов к живописному чуду природу — вулканическому озеру Килотоа.

По пути мы проедем множество самобытных индейских деревушек, где можно остановиться, поболтать с местными жителями, пофотографировать их и попробовать местные национальные блюда. И дальше спуститься к озеру, которое с высоты кажется идеальным кругом, вырезанным из скал гигантскими ножницами.

На самом деле, это затопленный грунтовыми и дождевыми водами кратер огромного вулкана.