Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Однодневная поездка в красочный городок Гуатапе с разноцветными домиками и живописным озером со множеством островов — прекрасная возможность развеяться от городской медельинской суеты и погрузиться в атмосферу замечательной природы Антиокии.

На берегу озера возвышается 200-метровая скала Эль-Пеньоль, одна из самых больших в мире цельнокаменных монолитов. По желанию можно подняться на этот природный монумент — на вершину ведут 720 ступеней, а сверху открываются потрясающие виды на Гуатапе и озеро.