Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

Если хочется приобщиться к новейшей истории 📖 Колумбии, кровавой и захватывающей, узнать больше о наркобаронах, войне картелей и других печальных событиях, сотрясавших страну последние десятилетия ХХ века, можно отправиться в тур, посвященный Пабло Эскобару, одному из самых известных преступников в мире.

На этой экскурсии 🧭 можно не только больше узнать о влиянии наркотраффика на историю страны, но и лично познакомиться со старшим братом Пабло — Роберто Эскобаром, который ведет спокойный образ жизни на своей уединенной вилле и занимается благотворительностью.