Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

При необходимости я могу забронировать и купить для вас авиабилеты, забронировать и внести предоплату в отели, вести переписку и телефонные переговоры на испанском языке с тур. агентствами, руководством нац. парков 🌳 и другими организациями, с которыми вам нужно будет в будущем взаимодействовать во время путешествия.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.