Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

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Персональное экскурсионное сопровождение в поездке

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Персональное экскурсионное сопровождение в поездке
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $107 за человека

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Персональное экскурсионное сопровождение в поездке
Персональное сопровождение включает в себя: составление маршрута, бронирование отелей, бронирование местных авиабилетов, полную организацию вашей поездки, переводческие услуги, индивидуальное личное сопровождение и поддержка на всем протяжении вашего путешествия.
В случае заказа услуги персонального сопровождения на временной отрезок менее, чем 5 (пяти) друг за другом следующих дней, составление маршрута и\или организация поездки оплачивается отдельно. Если маршрут интенсивный и подразумевает резкие смены климата, долгие пешие переходы, восхождения и другие экстремальные физические нагрузки, стоимость дня экскурсионного сопровождения увеличивается на 20 долларов 💵. Также стоимость индивидуального сопровождения включает в себя оплату моих транспортных расходов с момента нашей встречи и до расставания и оплату экскурсионных расходов, входных билетов и т. п. Последнее — опционально. Например, если вы идете в музей 🖼, и я вам там не нужна, я могу подождать вас у входа в этот музей, и билет 🎫 покупать мне не нужно) Если же вы сочтете нужным взять с собой в музей меня как переводчика иили гида, то вы оплачиваете мой входной билет. До места нашей встречи, будь то столица ⭐️ Колумбии Богота или столица Эквадора Кито, я добираюсь сама. Если ваш маршрут начинается из другого города Колумбии или Эквадора или из другой страны Латинской Америки, то оплата моих транспортных расходов до места нашей встречи обговаривается индивидуально. Абсолютно ту же политику я использую в отношении нашего расставания: если мы прощаемся в Боготе или в Кито, до дома я добираюсь за свой счет. Если последней точкой нашего маршрута является другой город 🏙️ Латинской Америки, то оплата моих транспортных расходов от места нашего прощания до места моего проживания обговаривается отдельно. Мои командировочные расходы (оплата питания и проживания) составляют 50 долларов в день. Здесь хотелось бы немного пояснить. Обычно я стараюсь найти бюджетный вариант отеля или хостела рядом с выбранными вами отелем. Это возможно сделать в подавляющем большинстве населенных пунктов Латинской Америки, однако существуют исключения. Оплата моего проживания обговаривается с туристами в индивидуальном порядке в нескольких случаях:- Если вы отправляетесь на острова, и я вам нужна в качестве гида и переводчика. Как правило, островной отдых не предполагает бюджетных хостелов) К сожалению, я не могу себе позволить оплачивать номер в отеле, стоимость которого нередко равна или даже превышает стоимость моего рабочего дня. - Если я нужна вам 24 часа в сутки и именно в том отеле, в котором остановились вы сами. (по той же причине "небюджетности": вы едете отдыхать, вполне естественно, что ваше размещение может быть не совсем экономичным)- Если мы отправляемся в "дикие места": в национальные парки 🌳, в длительные походы и экспедиции. Там не слишком развитая инфраструктура, вариантов по размещению мало, и иногда они вовсе не бюджетны. - Если я работаю с группой более 7 человек. Оплата моего питания обговаривается в индивидуальном порядке:- Если я нужна вам для перевода меню и ресторан не входит в разряд бюджетных. - Если я нужна вам 24 часа в сутки. - Если я работаю с группой более 7 человек. Все эти ситуации обсуждаются, мы вместе решаем, как нам поступить, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, и находим наиболее удобный для всех компромисс.
Одно- и двухдневные обзорные экскурсии 🧭 без оплаты транспортных расходов возможны при моем участии только в городе Кали (Колумбия). В остальных случаях мы обговариваем с клиентами стоимость моего проезда к месту встречи и обратно. Иначе в таких запросах я вынуждена отказывать: моя работа при самостоятельной оплате проезда до места работы и обратно, проживания и питания превращается в просто приятную прогулку 👣, чего я, к сожалению, не могу позволить себе на постоянной основе. В Панаме, Эквадоре, Перу и Боливии возможны туры с моим участием от 5-ти следующих друг за другом дней.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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