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Полезная информация о Картахене

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Местное время в Картахене
13:1154
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаКартахена
По-английскиCartagena
Столица регионаКартахена является столицей региона
Население города952 024 чел.
АэропортРафаэль Нунец CTG
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находится Картахена на карте

Картахена фото города
Картахена

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