Полезная информация о Картахене
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Местное время в Картахене
13:1154
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Картахена
|По-английски
|Cartagena
|Столица региона
|Картахена является столицей региона
|Население города
|952 024 чел.
|Аэропорт
|Рафаэль Нунец CTG
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|34 м. от уровня моря
Где находится Картахена на карте
Картахена