Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Тур в долину Кокора

Гид S.
Гид S. – Гид из Медельина
Тур в долину Кокора
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $214 за человека

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Тур в долину Кокора
Тур в долину Кокора
С утра мы отправляемся в городок Саленто, ворота в долину Кокора. Саленто — это типичный колумбийский городок, с разноцветными домами, уютными улочками и безмятежной атмосферой.
После прогулки по городу садимся на раритетные джипы, которые довезут нас до долины Кокора. Совершим небольшой поход по долине, окаймленной по сторонам гигантскими 60-и метровыми восковыми пальмами. В конце трека мы прибудем на ферму, где можно увидеть различные виды колибри, обитающие в данной местности. Местные фермеры прикормили их для туристов.
Во время прогулки наблюдаем за прекрасными горными ⛰️ пейзажами этого региона, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Начало и место завершения
🚩 Medellin

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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