Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

С утра мы отправляемся в городок Саленто, ворота в долину Кокора. Саленто — это типичный колумбийский городок, с разноцветными домами, уютными улочками и безмятежной атмосферой.

После прогулки по городу садимся на раритетные джипы, которые довезут нас до долины Кокора. Совершим небольшой поход по долине, окаймленной по сторонам гигантскими 60-и метровыми восковыми пальмами. В конце трека мы прибудем на ферму, где можно увидеть различные виды колибри, обитающие в данной местности. Местные фермеры прикормили их для туристов.

Во время прогулки наблюдаем за прекрасными горными ⛰️ пейзажами этого региона, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.