Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Дорога севернее Боготы приведет нас в небольшой городок Сипакира, известный тем, что еще до прибытия испанских конкистадоров местные индейцы добывали в нем соль, которая ценилась дороже золота. В этом городке, в глубокой шахте, сейчас вырублен известный на весь мир Соляной собор. Благодаря великолепной подсветке и необычной архитектурной форме, собор произведет на вас неизгладимое впечатление.

После обеда продолжим наше путешествие к священному озеру Гуатавита. На озере Гуатавита проводили ритуал прихода нового вождя, который обогащал озерные воды огромным количеством золота. Вождя обмазывали глиной, обсыпали золотым песком и одевали в золотые «доспехи», потом он отправлялся в центр озера со жрецами, чтобы принести в дар богам жертвы. Бросив в озеро ритуальные предметы, новый вождь сам погружался в воду, даря ей свои золотые «доспехи» и покрывающий его золотой песок.