Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Тур в Соляной собор Сипакиры и священное озеро Гуатавита

Гид S.
Гид S. – Гид из Медельина
Тур в Соляной собор Сипакиры и священное озеро Гуатавита
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $214 за человека

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Тур в Соляной собор Сипакиры и священное озеро Гуатавита
Дорога севернее Боготы приведет нас в небольшой городок Сипакира, известный тем, что еще до прибытия испанских конкистадоров местные индейцы добывали в нем соль, которая ценилась дороже золота. В этом городке, в глубокой шахте, сейчас вырублен известный на весь мир Соляной собор. Благодаря великолепной подсветке и необычной архитектурной форме, собор произведет на вас неизгладимое впечатление.
После обеда продолжим наше путешествие к священному озеру Гуатавита. На озере Гуатавита проводили ритуал прихода нового вождя, который обогащал озерные воды огромным количеством золота. Вождя обмазывали глиной, обсыпали золотым песком и одевали в золотые «доспехи», потом он отправлялся в центр озера со жрецами, чтобы принести в дар богам жертвы. Бросив в озеро ритуальные предметы, новый вождь сам погружался в воду, даря ей свои золотые «доспехи» и покрывающий его золотой песок.
Начало и место завершения
🚩 Medellin

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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