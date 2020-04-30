Заразилось 11

Умерло 1

Выздоровело 0

Болеют сейчас 10

Летальность 9.09% около 91 чел. на 1000 заболевших

В Коморах находится 0%, 11 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 1 умер, а всего болеющих по последней информации 10 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 256 729 человек, выздоровело 1 529 608, умерло 287 355, болеющих 2 439 766 человек

Сколько заболевших коронавирусом в Коморах График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Коморах, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.35 раза в Коморах летальность ⇡ выше, чем , чем в других странах 91 человек на 1000 зараженных.

В остальных странах, 68 человек в среднем умирает в Коморах

Карта распространения коронавируса в Коморах и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.75%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Коморах от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Комор по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 11 1 0 — 10 11 мая 2020 11 1 0 — 10 10 мая 2020 11 1 0 — 10 9 мая 2020 11 +3+38% 1 0 ▲ 10+3 8 мая 2020 8 1 0 — 7 7 мая 2020 8 1 0 — 7 6 мая 2020 8 +5+167% 1 +1 0 ▲ 7+4 5 мая 2020 3 0 0 — 3 4 мая 2020 3 0 0 — 3 3 мая 2020 3 0 0 — 3 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Коморах по дням