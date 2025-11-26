Экскурсия «От пиратских сокровищ до морской историй Гаваны» предлагает уникальный взгляд на прошлое города.Участники отправятся к крепости Castillo de la Punta, где когда-то обитали пираты и искатели приключений. Истории о

морских сражениях и легендах, передаваемых кубинцами, оживут на улицах города. Посещение Морского музея с его уникальными экспонатами и историческими местами позволит глубже понять морскую славу Кубы. Эта экскурсия подарит возможность увидеть Гавану с необычного ракурса и почувствовать её настоящую морскую душу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться прогулками без изнуряющей жары. Май и октябрь также подходят, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы экскурсия всё равно будет интересной, но стоит быть готовым к более влажной погоде.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.