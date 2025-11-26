Экскурсия «От пиратских сокровищ до морской историй Гаваны» предлагает уникальный взгляд на прошлое города.
Участники отправятся к крепости Castillo de la Punta, где когда-то обитали пираты и искатели приключений. Истории о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепости
- ⚓ Уникальные морские легенды
- 🗺️ Путешествие в прошлое
- 🏛️ Посещение Морского музея
- 🌊 Атмосфера Карибского моря
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться прогулками без изнуряющей жары. Май и октябрь также подходят, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы экскурсия всё равно будет интересной, но стоит быть готовым к более влажной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Святого Спасителя
- Площадь Оружия
- Кафедральная площадь
- Крепость Королевской Силы
- Морской музей
Описание экскурсииПриглашаю вас на авторскую экскурсию, посвящённую морской истории Гаваны. Мы начнём у крепости Castillo de la Punta, охраняющей вход в Гаванскую бухту, и отправимся по улицам, где когда-то шагали пираты, моряки и искатели приключений. Я поделюсь историями о пиратских сокровищах, морских сражениях и легендах, которые веками передавали кубинцы. Как судостроитель и человек, влюблённый в море и корабли, я расскажу о Гаване не как о туристическом острове с ромом и сигарами, а как о важнейшем морском порте, сердце которого бьётся в ритме океанских волн. Мы посетим Морской музей, где хранятся уникальные экспонаты, и пройдём по историческим местам, связанным с морской славой Кубы. Во время прогулки вы увидите:
- Замок Святого Спасителя — бастион, переживший атаки пиратов;
- Площадь Оружия — первую площадь Гаваны;
- Кафедральную площадь с её неповторимой архитектурой;
- Крепость Королевской Силы — одну из старейших каменных крепостей Америки;
- Морской музей, где оживают морские легенды. Эта экскурсия — для тех, кто хочет увидеть Гавану с необычного ракурса и почувствовать её настоящую морскую душу.
Ежедневно, с 10.00 до 13.00. Выходной: понедельник, вторник
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Святого Спасителя
- Площадь оружие
- Кафедральная площадь
- Крепость королевой силы
- Морской Музей
Что включено
- Билеты в морской музей
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Святого Спасителя (San Salvador de la Punta)
Завершение: Крепость de la Real Fuerza
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10.00 до 13.00. Выходной: понедельник, вторник
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гаваны
